Glaca znów w duecie z Peją (teledysk "Życie i samotność")

"Życie i samotność" to trzeci singel promujący solowy debiut Piotra "Glacy" Mohameda, znanego z m.in. ze Sweet Noise i My Riot.

W nagraniu "Życie i samotność" Glacę po raz kolejny gościnnie wsparł Peja. Wcześniej razem występowali w utworach "Jeden taki dzień" i "Pozwól mi żyć". Dodajmy, że raper obecnie jest uczestnikiem programu "Agent", a w plotkarskich mediach pojawiają się spekulacje, że to właśnie on jest tytułowym agentem.



"Cieszę się bardzo że na albumie 'ZANG' mogłem kolejny raz współpracować z Peja realizując wspólnie bardzo ważny dla mnie projekt. 'Życie i samotność' to więcej niż kolejny utwór czy singel. To opowieść o życiu po utracie kogoś kto był nam najdroższy. Opowieść o zmaganiu się z cierpieniem, strachem i własnymi demonami. Opowieść o walce o każdy dzień i szukaniu odpowiedzi na pytanie dlaczego" - opowiada Glaca.

"Chcieliśmy zawrzeć w tym utworze nadzieję i motywację do życia wbrew temu że otacza nas ból i smutek. Gdzieś zawsze jest wyjście z sytuacji i to wyłącznie my mamy klucz do kontroli nad własnym życiem. Zderzenie styli moich i Ryszarda zawsze owocowało spojrzeniem na sprawy z bardzo wielu perspektyw. Nasze kawałki przekraczały granice i podziały. To jest ich największa siła. Mam nadzieję, że 'Życie i samotność' da tym którzy tego potrzebują mnóstwo sił. Ja osobiście dedykuję ten utwór Maciejowi 'Żukowi' Żebroskiemu, który był pierwszym basistą zespołu Sweet Noise. Maciej przeżył olbrzymią tragedię, ale nadal żyje i walczy dla swojego syna" - dodaje wokalista.

Do singla "Życie i samotność" powstał teledysk przedstawiający sceny z grupy wsparcia osób walczących z traumą po stracie ludzi i rzeczy dla nas najważniejszych. W teledysku poza Glacą i Peją pojawiają się osoby zrzeszone w grupach zamkniętych SLU Gang i Glaca Zone na Facebooku.

"To są nasze najwierniejsze fankluby. Osoby występujące z nami w teledysku to członkowie bardzo konkretnych społeczności. Ich udział dodał głębi i dodatkowego znaczenia utworowi. Sama praca na planie była sama w sobie terapią. Wszyscy zdawali sobie sprawę że robią coś istotnego i ważnego. Oprócz ujęć z grupy wsparcia w klipie pojawią się filmiki nadesłane przez naszych fanów, którzy nagrywali w oparciu o wcześniej podane na stronie" - podkreśla Glaca.

Wersja podstawowa płyty "ZANG" zawiera 14 utworów. Wersja dostępna w przedsprzedaży została poszerzona o trzy dodatkowe kompozycje, wśród których jest remiks pierwszego singla "Oni przyszli" wykonany przez Dannego Lohnera, muzyka przez wiele lata związanego z Nine Inch Nails i Trentem Reznorem. Jak mówi sam Glaca w mixie Dannego słychać ducha formacji NIN. Zaskoczeniem może być także utwór "To my", który oryginalnie pisany był dla Krzysztofa Hołowczyca na rajd Dakar i utrzymany jest w stylistyce hard trap.

Wspomniany singel "Oni przyszli" został nagrany z gościnnym udziałem Justina Chancellora, basisty amerykańskiej grupy Tool. Ich współpraca sięga 2009 r., kiedy to razem stworzyli projekt M.T.Void. Pod tym szyldem nagrali razem płytę "Nothing's Matter".

Utwór "Oni przyszli" powstał na bazie produkcji i beatu Magiery, hiphopowego producenta z kolektywu White House Records.

Współproducentem wielu utworów na "ZANG" jest Tomasz "Magic" Osiński, gitarzysta znany ze Sweet Noise. Ta dwójka napisała większość z mocnych utworów na płycie.

Na drugi singel wybrano utwór "Człowiek", do którego Glaca postanowił zaprosić Korę. Razem zaśpiewali refren utworu "Krakowski spleen" grupy Maanam, którego Kora była wokalistką.

Kompozycja oparta jest na produkcji hiphopowego producenta Sherlocka i Glacy. Instrumentalnie brzmienie wzbogacają wspomniany Magic i Krzysztof Skarżyński związany z zespołem solowym Kory.

Wśród wokalistek na nowej płycie można usłyszeć Annę Patrini z zespołu Skinny Patrini i Martę Podulkę. Hip hop reprezentują Magiera, Sherlock, Young Vetrans, DJ Danek i DJ Twister.

Masteringiem całego albumu zajął się Brian Lucey z Magic Garden Mastering w Los Angeles, który pracował z m.in. Marilyn Manson, Depeche Mode i Black Keys.

Glaca w 1990 r. założył grupę Sweet Noise, która do 2007 r. wydała pięć albumów polskojęzycznych oraz trzy anglojęzyczne.

Ostatnim, ósmym studyjnym wydawnictwem zespołu była płyta "The Triptic" (2007). W tym okresie drogi muzyczne członków zespołu na kilka lat rozeszły się, a Glaca skoncentrował się na projekcie My Riot. Z tą grupą wydał tylko debiutancki album "Sweet Noise" (2011).

Wiosną 2016 r. ogłoszono powrót Sweet Noise, ale poza festiwalowymi występami (Jarocin, Cieszanów) i nagraniu własnej wersji "Quasimodo" Jacka Kaczmarskiego nic z tego nie wyszło.