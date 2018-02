Glaca i Kora w duecie ("Człowiek")

Do utworu "Człowiek" zapowiadającego solowy debiut Glacy, wokalista znany z zespołów Sweet Noise i My Riot, zaprosił dawno niesłyszaną Korę.

Zapowiadana już przez nas płyta Glacy otrzymała tytuł "ZANG" (premiera 6 kwietnia).

Pierwszy singel "Oni przyszli" został nagrany z gościnnym udziałem Justina Chancellora, basisty amerykańskiej grupy Tool. Ich współpraca sięga 2009 r., kiedy to razem stworzyli projekt M.T.Void. Pod tym szyldem nagrali razem płytę "Nothing's Matter".

Utwór "Oni przyszli" powstał na bazie produkcji i beatu Magiery, hiphopowego producenta z kolektywu White House Records.

Solowy debiut Glacy będzie zawierać 14 kompozycji stworzonych z różnymi muzykami z Polski i zagranicy. Współproducentem wielu utworów jest Tomasz "Magic" Osiński, gitarzysta znany ze Sweet Noise. Ta dwójka napisała większość z mocnych utworów na płycie.

Na drugi singel wybrano utwór "Człowiek", do którego Glaca postanowił zaprosić Korę. Razem zaśpiewali refren utworu "Krakowski Spleen" grupy Maanam, którego Kora była wokalistką.

Kompozycja oparta jest na produkcji hiphopowego producenta Sherlocka i Glacy. Instrumentalnie brzmienie wzbogacają wspomniany Magic i Krzysztof Skarżyński związany z zespołem solowym Kory.

Oficjalna premiera singla odbędzie się we wtorek 27 lutego. Nagrania możecie posłuchać tutaj!

Wśród wokalistek na nowej płycie będzie można usłyszeć Annę Patrini z zespołu Skinny Patrini i Martę Podulkę. Hip hop reprezentują Magiera, Sherlock, Young Vetrans, DJ Danek i DJ Twister.

Masteringiem całego albumu zajął się Brian Lucey z Magic Garden Mastering w Los Angeles, który pracował z m.in. Marilyn Manson, Depeche Mode i Black Keys.

Okładka albumu przedstawia symbol ZANG wytatuowany na głowie wokalisty. Autorem tej grafiki i wzoru jest Vahan Bego - autor wielu koncepcji i wizualnych akcji zespołu Sweet Noise. Zdjęcie wykonał fotograf Tomek Tomkowiak specjalizujący się w zdjęciach ciał modelek.

"ZANG to symbol, który łączy wszystkie ważne rzeczy w moim życiu - sztukę, muzykę, sport i ciągłą walkę o swoje ideały. Na tym etapie zmian i nowej drogi, której rozwinięciem jest muzyka na mojej solowej płycie, potrzebowałem takiego poważnego symbolu i postanowiłem wytatuować go na swojej czaszce. Ja i moja sztuka to jedna nierozerwalna całość. Wiarygodność to rzecz, którą cenię ponad wszystko!" - podkreśla Glaca.

Glaca w 1990 r. założył grupę Sweet Noise, która do 2007 r. wydała pięć albumów polskojęzycznych oraz trzy anglojęzyczne.

Ostatnim, ósmym studyjnym wydawnictwem zespołu była płyta "The Triptic" (2007). W tym okresie drogi muzyczne członków zespołu na kilka lat rozeszły się, a Glaca skoncentrował się na projekcie My Riot. Z tą grupą wydał tylko debiutancki album "Sweet Noise" (2011).

Wiosną 2016 r. ogłoszono powrót Sweet Noise, ale poza festiwalowymi występami (Jarocin, Cieszanów) i nagraniu własnej wersji "Quasimodo" Jacka Kaczmarskiego nic z tego nie wyszło.