George Michael: "Listen Without Prejudice" ze specjalnym dodatkiem

19 maja ukaże się specjalna reedycja płyty "Listen Without Prejudice. Volume 1" zmarłego pod koniec 2016 r. George'a Michaela.

George Michael w 1993 r. /fot. Alistair Grant /AP/Fotolink

Drugi solowy album George'a Michaela, "Listen Without Prejudice. Volume 1" (1990) zawierający takie przeboje jak "Praying For Time", "Freedom '90", "Waiting For That Day", "Cowboys and Angels" oraz "Heal The Pain" doczekał się wyjątkowej reedycji.

Clip George Michael Freedom! '90

W zestawie 2CD znajdzie się wcześniej niewydany album "MTV Unplugged". Ten nagrany w 1996 roku album zawiera największe hity Wham! oraz piosenki z albumów "Faith", "Listen Without Prejudice" oraz "Older". W skład zestawu wchodzi również oryginalny zremasterowany album.

Choć "Listen Without Prejudice. Volume 1" rozszedł się na świecie w nakładzie przekraczającym 8 mln egzemplarzy, w USA określono go komercyjnym rozczarowaniem.



Zmarły w grudniu 2016 roku brytyjski wokalista sprzedał na całym świecie ponad 80 milionów płyt.



