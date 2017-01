Geoff Nicholls nie żyje. Koledzy z Black Sabbath składają hołd

Po śmierci brytyjskiego klawiszowca Geoffa Nichollsa, jego koledzy z grupy Black Sabbath oddali mu hołd w mediach społecznościowych.

Informacja o śmierci brytyjskiego muzyka pojawiła się na facebookowym profilu grupy Quartz. To właśnie w tej ekipie z Birmingham Geoff Nicholls zaczął karierę w połowie lat 70.

"Legenda, członek zespołu i przyjaciel" - tak zatytułowali wpis muzycy.

"Ciężko nam znaleźć słowa wyrażające nasze uczucia i smutek związane ze śmiercią naszego wspaniałego przyjaciela Geoffa Nichollsa, który zmarł dziś rano w swoim domu" - czytamy.

Klawiszowiec od dłuższego czasu walczył z rakiem. Radio- i chemioterapia nie przyniosła jednak oczekiwanych skutków.

Z wpisu wynika, że Goeff Nicholls 29 lutego skończyłby 74 lata. Jednak inne źródła podają, że muzyk zmarł w wieku 68 lat.



Kondolencje złożyli muzycy obecnego składu Black Sabbath, który właśnie kończy pożegnalną trasę koncertową. Podczas występu w Londynie zadedykowali oni Nichollsowi utwór "Snowblind".

"Geoff Nicholls był moim przyjacielem od wielu lat. Będzie mi go bardzo brakowało. Jestem ogromnie zasmucony tą wiadomością" - napisał na Twitterze wokalista Ozzy Osbourne.

Gitarzysta Tony Iommi (to on wyprodukował debiutancki album Quartz) na Facebooku napisał o stracie "jednego z najbliższych przyjaciół".

"Wspierał mnie zawsze od prawie 40 lat. Będzie żył w moim sercu do chwili, kiedy znów się spotkamy".

Quartz na koncertach poprzedzali czołowe grupy hard rocka i heavy metalu, jak m.in. Black Sabbath, Iron Maiden, AC/DC, Saxon, UFO, Gillan i Rush. W 1979 r. Nicholls odszedł z Quartz, by dołączyć do Black Sabbath.

Wideo