Genesis powróci na scenę?

Wszystko na to wskazuje, że przygoda pod nazwą Genesis jeszcze nie dobiegła końca.

Genesis w 2007 roku: Mike Rutheford, Phil Collins i Tony Banks /fot. Darryl James / Getty Images

W połowie 2016 r. swój powrót na scenę ogłosił Phil Collins. W czerwcu tego roku ma się odbyć 17 koncertów w ramach trasy "Not Dead Yet Tour" - od tytułu autobiografii wokalisty i perkusisty Genesis.



W 2006 r. na potrzeby trasy "Turn It On Again" zespół występował jako trio: Phil Collins, Mike Rutheford (gitara, bas) i Tony Banks (klawisze). Od tego czasu działalność grupy jest zawieszona, a co jakiś czas pojawiają się pogłoski o reaktywacji.

Część fanów nieustająco liczy także na to, że u ich boku mogą pojawić się muzycy tworzący najsłynniejszy skład z lat 70. - wokalista Peter Gabriel i gitarzysta Steve Hackett, ale nie ma na to szans.

W mediach pojawiły się za to informacje, że Collins, Rutheford i Banks rozpoczęli już próby przed szykowaną trasą. Na razie wiadomo, że na jednym z koncertów Collinsa zagra Mike & The Mechanics, zespół dowodzony przez Rutheforda.

Ze względów zdrowotnych Collins nie gra już na perkusji - w tej roli ostatnio zastępował go 14-letni Nicholas, najmłodszy syn muzyka.