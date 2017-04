Gary Barlow wyszedł ze studia w trakcie wywiadu

Członek grupy Take That, Gary Barlow przeprosił za swoją niedyspozycję i opuścił kolegów podczas wywiadu na żywo.

Rozmowa z brytyjskim boysbandem odbywała się w programie "The One Show". W pewnym momencie Gary Barlow powiedział, że musi opuścić swoich kolegów, Marka Owena i Howarda Donalda.

"Mogę was zostawić? Nie czuję się zbyt dobrze, przepraszam" - stwierdził wokalista, po czym wyszedł ze studia.

Koledzy z zespołu próbowali kontynuować wywiad, jednak w pewnym momencie Owen stwierdził, że wszystko wyszło bardzo dziwnie. Wokalista również zakończył swój udział w programie, a rozmowę kontynuował jedynie Donald.

Członkowie zespołu wrócili po jakimś czasie do studia, gdzie wykonali utwór "Giants".



Wideo