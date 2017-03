Gang Albanii bez Rozbójnika Alibaby. Popek wyrzucił go z zespołu

To koniec Gangu Albanii w dotychczasowym składzie. Popek potwierdził, że Gang Albanii, jeżeli będzie tworzył nową muzykę, to na pewno nie we współpracy z Rozbójnikiem Alibabą.

Popek zakończył współpracę z Rozbójnikiem Alibabą /SZYMON STARNAWSKI /POLSKA PRESS /East News

Gang Albanii został założony w 2015 roku przez Popka, Borixona i Rozbójnika Alibabę.

Projekt już od samego początku wzbudzał mnóstwo kontrowersji, wszystko ze względu na przebywającego w Wielkiej Brytanii Popka, członka Firmy, znanego w tamtym czasie głównie z tego, że wytatuował sobie oczy oraz dokonał skaryfikacji twarzy.

Gang Albanii zapowiedział na kwiecień 2015 roku premierę ich debiutanckiego albumu pt. "Królowie życia". Płyta, mimo nieprzychylnych recenzji, biła rekordy sprzedaży, a w marcu 2017 roku trio mogło cieszyć się z przyznania jej statusu diamentowej po sprzedaniu 150 tys. egzemplarzy.

Materiał promowało sześć teledysków. Każdy z nich zdobył miliony wyświetleń na Youtube. Najpopularniejszy w serwisie są klipy "Dla prawdziwych dam" (42 miliony wyświetleń), "Albański raj" (39 milionów) oraz "Napad na bank" (36 milionów).



Zespół wyruszył również w trasę, na której Popek, z racji przebywania w Wielkiej Brytanii, łączył się z publicznością przez Skype'a. Pod koniec 2015 roku twórcy ujawnili, że dzięki płycie i koncertom zarobili ponad 2 miliony złotych.

Na drugą płytę Gangu nie trzeba było długo czekać. Wydawnictwo ukazało się 29 kwietnia 2016 roku i pokryło się podwójną platyną. Promowało ją osiem teledysków, a najpopularniejszym do tej pory jest "Kocham cię robaczku" (20 milionów wyświetleń na Youtube).

Przełomowym momentem dla grupy był również powrót Popka do Polski. Stało się to na początku kwietnia, a dużą zasługę miał przy tym Rozbójnik Alibaba.

W międzyczasie każdy z członków grupy rozpoczął solowy projekt. Popek nagrał wspólny album z Matheo - "Król Albanii", a Alibaba jako Franko stworzył płytę "Smutne dzieci".

Popek wypuścił również film dokumentalny o sobie "Za życia", a w planach była nawet jego biografia, którą stworzyć miał Rozbójnik Alibaba. Wtedy producent przyznał, że nikt nie zna tak dobrze Popka, jak on.



Obecnie Popek rozpoczął promocję wspólnej płyty z Matheo i Sobotą "Trzech króli". Przy tej okazji, w rozmowie z hip-hop.pl raper zdradził, że Rozbójnik Alibaba nie jest już członkiem Gangu Albanii.

"Jeżeli będę chciał coś zrobić, to z Borixonem albo solo. Na pewno nie z Alibabą. Nas już nie łączą żadne przyjaźnie. Chętnie bym mu napluł w ryj. Jest gorzej niż kosa"- mówił Popek.

W wywiadzie dla Artura Rawicza Popek potwierdził natomiast, że Alibaba chciał od niego za dużo pieniędzy za udział w filmie "Za życia" i dlatego też w nim się nie znalazł.

Na razie Popek nie zdradził, czy kolejne płyty z Borixonem dalej tworzone będą pod szyldem Gangu Albanii. Sam producent również nie skomentował odejścia z grupy. Zapowiedział natomiast nowy singel pod szyldem Robert M.



