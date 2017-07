Gabriel-Kane Day-Lews zaczyna karierę

Syn Daniela Day-Lewisa zaprezentował w sieci teledysk do swojego pierwszego utworu. Zobaczcie klip do utworu "Ink In My Veins".

Gabriel-Kane Day-Lewis rozpoczyna muzyczną karierę /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Klip do debiutanckiego utworu syna legendarnego aktora pojawił się w sieci 26 lipca i natychmiast zaczął rozchodzić się jako wiral. Jego reżyserii podjął się Robin Cerutti.

Wideo Gabriel Kane - INK IN MY VEINS (Official Video)

Utwór zapowiada EP-kę 22-letniego Gabriela-Kane'a "Every Scar is Healing Place", która ma pojawić w sprzedaży jeszcze w tym roku.



"Kręcenie teledysku było niesamowitym doświadczeniem i naprawdę oddaje to, co zawarłem w mojej piosence" - napisał Day-Lewis na Instagramie.



"Dziękuję wszystkim, którzy pracowali ze mną. Kocham was przyjaciele, członkowie rodziny, fani i ludzkie istoty. Więcej szalonego g*wna już wkrótce" - czytamy.



Początkujący wokalista raczej nie będzie chciał robić kariery dzięki swojemu ojcu. W rozmowie z "Evening Standard" Gabriel wyjaśnia tę kwestię:



"To pewien bagaż. Jestem bardzo dumny ze swoich rodziców, ale oni rzucają na mnie cień. Trudno mi się w tym odnaleźć" - mówił, mając nadzieję, że nie będzie postrzegany przez pryzmat Daniela Day-Lewisa.



Oprócz muzycznych inspiracji Gabriel-Kane ma na swoim koncie również występy aktorskie (zagrał w "Respire"), a także karierę modela. Jednak to z muzyką łączy największe nadzieje.

"Sława nie jest mi obca. Dorastałem w sławie. Nie jest jednak czymś, co chcę zdobyć. Ma więcej wad niż zalet. Ludzie myślą, że zbyt ciężko pracuję, ale to jestem prawdziwy ja. Mój tata jest skromnym i miłosiernym człowiekiem. Podążam za nim pod tym względem. To zabrzmi nieskromnie, ale uważam, że jestem pokorny" - mówił młody muzyk.



Przypomnijmy, że w czerwcu Daniel Day-Lewis postanowił zakończyć karierę aktorską.

Day-Lewis jest uważany za jednego z najlepszych aktorów w historii kina. Jako jedyny mężczyzna zdobył trzy Oscary za najlepsze role pierwszoplanowe. W 1989 roku wyróżniono go za kreację w filmie "Moja lewa stopa", w 2007 roku otrzymał Nagrodę Akademii za rolę w filmie "Aż poleje się krew", a w 2012 roku za film "Lincoln".



Ponadto był też dwukrotnie nominowany do tej nagrody - za role w filmach "W imię ojca" (1993) oraz "Gangi Nowego Jorku" z 2002 roku, gdzie grał rolę Billa "Rzeźnika". Ma też na koncie dwa Złote Globy i cztery nagrody BAFTA.