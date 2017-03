G Girls i "Milk & Honey": Lariss za Alexandrę Stan

Po sukcesie przeboju "Call The Police" nowy utwór "Milk & Honey" prezentuje rumuńska grupa G Girls.

Kadr z teledysku "Milk & Honey" G Girls /

Pod szyldem G Girls kryje się projekt czterech popularnych rumuńskich wokalistek sceny dance i pop. Siły połączyły Inna, Alexandra Stan, Lori (aka Loredana Ciobotaru) oraz Antonia.

Debiutancki singel zespołu ujrzał światło dzienne latem 2016 roku i nosił tytuł "Call the Police", a opisywany jest jako "rytmiczny, klubowy kawałek pełen chwytliwych melodii i zaraźliwego, wyspiarskiego groove'u".

Piosenka walczyła o hit lata 2016 w kilku europejskich krajach - w ostatnim czasie szczególną popularnością cieszy się w Polsce. Ilustrujący utwór klip stworzono w Bukareszcie, do tej pory na Youtube zdobył prawie 19 milionów wyświetleń.

Teraz Rumunki prezentują nowy singel "Milk & Honey". W składzie grupy zaszła jedna zmiana - Alexandrę Stan zastąpiła Lariss.

"To moja pierwsza współpraca z G Girls, świetnie się dogadywałam z dziewczynami, spędziłyśmy wspaniale czas. Mam nadzieję, że i wam spodoba się to wideo" - opowiada nowy nabytek zespołu.

Clip G Girls Milk & Honey

27-letnia Lariss naprawdę nazywa się Larisa Borza. Największym jej sukcesem solowym jest debiutancki singel "Dale Papi". Zaśpiewany po hiszpańsku utwór doczekał się ponad 52 mln odsłon. Kolejne przeboje to "Droppin da Bomb", "Epana" i "Lova Boay", które zdobyły sporą popularność w latynoskim świecie.

Clip Lariss Dale Papi

W 2010 r. Lariss była jedną z wokalistek wspierających w chórkach duet Paula Seling i Ovi w Konkursie Piosenki Eurowizji. Ich występ z utworem "Playing with Fire" okazał się wyrównaniem największego sukcesu Rumunii na Eurowizji - czyli 3. miejsca Luminity Anghel & Sistem z 2005 r.

Clip Lariss Droppin da Bomb

Utwór "Milk & Honey" napisał i wyprodukował duet Marco&Seba, którzy stoją za największymi przebojami wokalistki Inna.

"Bardzo się cieszę na tę drugą już piosenkę zespołu G Girls. Świetnie się bawiłyśmy przy kręceniu teledysku do 'Milk and Honey'. Dziewczyny są najlepsze. Kocham G Girls!"- podkreśla Inna.



W podobnym stylu wypowiadają się pozostałe wokalistki grupy.



Clip G Girls Call The Police

Największą gwiazdą projektu jest Inna. Rumunka karierę zaczęła w 2008 roku. Wtedy też do sieci trafił jej singel "Hot". W 2009 roku Inna wzięła również udział w Sopot Hit Festiwal 2009, gdzie zajęła drugie miejsce. W 2011 roku ukazała się jej płyta "I Am Club Rocker", natomiast w 2013 roku do sprzedaży trafił album "Party Never Ends".

W listopadzie 2015 roku fani doczekali się cyfrowej premiery płyty "Inna". Na niej znalazł się również przebój "Yalla", który do tej pory obejrzano na Youtube ponad 156 milionów razy.



Clip Inna Yalla

Mniejszą popularnością cieszy się Antonia. Dziewczyna dorastała w Stanach Zjednoczonych, jednak w wieku 18 lat wróciła do rodzinnego kraju i zaczęła robić w nim karierę muzyczną. Jej pierwszym singlem był utwór "Roses on Fire", wyprodukowany przez Toma Boxera. Numer stał się popularny m.in. w Polsce. Jeszcze większym sukcesem okazał się numer "Morena", który w 2010 roku był jednym z popularniejszych kawałków w Rumunii. W 2015 roku ukazał się debiutancki album piosenkarki "This Is Antonia".



Wideo Antonia - Marabou | Official Video

Skład uzupełnia Lori, czyli Loredana Ciobotaru, wokalistka najmłodsza stażem, która wypatrzona została w rumuńskiej edycji "The Voice".