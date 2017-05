Fyre Festival: Coraz większe kłopoty organizatorów

Twórcy Fyre Festival mają na głowie kolejne problemy. Oprócz dziesięciu pozwów, które zostały złożone przeciwko nim w sądzie, muszą rozbrajać kolejne medialne bomby. Tym razem w sieci pojawiły się informacje, że organizatorzy nie płacili swoim pracownikom.

W 2016 roku przedsiębiorca Billy McFarland i raper Ja Rule ogłosili, że stworzą na Bahamach wspaniały festiwal, który dorównałby Coachelli i innym imprezom utrzymanym na bardzo wysokim poziomie.



Niedługo później podali skład festiwalu, na którym wystąpić mieli m.in. Major Lazer, Rae Sremmurd, Migos, Disclosure i Blink 182. Do współpracy przy promocji projektu zatrudnione zostały m.in. celebrytki - Kendall Jenner, Emily Ratajkowski i Bella Hadid.

Najtańsze bilety na festiwal, który miał być rajem na ziemi, kosztowały 1,5 tysiąca dolarów, najdroższe 12 tysięcy.

Pod koniec kwietnia 2017 roku, czyli w pierwszy zaplanowany weekend imprezy, okazało się, że impreza jest organizacyjną katastrofą. Uczestnicy festiwalu nie mieli dostępu do wody pitnej, jedzenie było fatalnej jakości, noclegi części przybywających zostały zniszczone przez burze, a nikt z obsługi nie potrafił odnaleźć się w tym chaosie.

Imprezę odwołano, a powrót uczestników do domów również okazał się koszmarem (opóźnione loty, koczowanie na lotniskach przez kilka godzin).

Organizatorzy posypali szybko głowy popiołem, przyznali się do błędów i zapowiedzieli, ze wydarzenie odbędzie się w 2018 roku. Jednak kolejne wypowiedzi Ja Rule i McFarlanda sprawiały, że ich sytuacja w mediach stawała się jeszcze gorsza.



Do sądu zaczęły trafiać natomiast pozwy przeciwko Fyre Festival. Obecnie złożono ich aż 10.



Wideo