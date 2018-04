Fryderyki 2018: Gala pełna gwiazd

We wtorek (24 kwietnia) odbyła się 24. gala rozdania Fryderyków - najważniejszych nagród polskiego przemysłu muzycznego. Ceremonię uświetniły wyjątkowe występy gwiazd.

Anita Lipnicka i Igor Herbut razem na scenie /Piętka Mieszko / AKPA

Wielką triumfatorką tegorocznej gali Fryderyków była Daria Zawiałow, w której ręce powędrowały statuetki za debiut i album alternatywny.

Jak co roku, na ceremonii nie zabrakło specjalnych występów. Na gali razem pojawili się m.in. Daria Zawiałow i Krzysztof Zalewski ("Malinowy chruśniak" / "Polsko"), Ania Dąbrowska i Grzegorz Hyży ("O pani" / "Z tobą nie umiem wygrać"), LemON i Anita Lipnicka & The Hats ("Tu" / "Z miasta"), Paulina Przybysz, GrubSon i Miuosh ("Neony" / "Supa’High Music" / "Pirx"), Natalia Nykiel, Tulia i Pianohooligan - Piotr Orzechowski ("Total błękit" i "Intro / Outro"), jazzmani Marek Napiórkowski, Kuba Więcek, Dominik Wania, Michał Miśkiewicz, Sławomir Kurkiewicz, Laboratorium, Bernard Maseli, Joanna Sokołowska i Aleksandra Bilińska (Mitch & Mitch) oraz gość specjalny - Basia Trzetrzelewska (premiera utworu "Matteo").

- Myślę, że udało nam się stworzyć wspólną, ciekawą emocję, która chcieliśmy przekazać. I też pewną historię, bo jeśli usłyszymy, o czym jest jedna i druga historia, to wydaje mi się, że udało nam się zobrazować to, co chcemy powiedzieć również tekstem - mówił nam o swoim duecie z Anitą Lipnicką wokalista LemON, Igor Herbut. Wokalista przyznał, że jest fanem nie tylko utworu "Z miasta", ale i twórczości Lipnickiej w ogóle.

