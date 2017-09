Frele podbijają internet przeróbką "Despacito" ("Dejta cicho")

Ponad 1,4 mln wyświetleń to największy sukces grupy Frele. Śląskie "dziołchy" podbiły internet swoją wersją największego przeboju tego lata - "Despacito" Luisa Fonsiego i Daddy Yankee.

Frele w przeróbce "Despacito" /

Frele to Marta Skyba, Marcelina Bednarska i Magdalena Janoszka. O dziewczynach zrobiło się głośno w lutym tego roku za sprawą śląskiej wersji "Hello" Adele pod tytułem "Achim". Wideo w krótkim czasie zaliczyło ponad milion odsłon, a o wokalistkach napisały niemal wszystkie media w Polsce.



Dodatkowo Marcelina Bednarska pojawiła się w nowym "Idolu" (odpadła w etapie teatralnym).

Kolejnym coverem był przebój "Wrecking Ball" Miley Cyrus - pod tytułem "Maras". Później przyszedł czas na śląskie wersje piosenek Alicii Keys ("Girl On Fire" - "Hajer"), LP ("Lost On You" - "Tancbuda" z udziałem Michała Sobierajskiego, finalisty drugiej edycji "The Voice of Poland"), Ellie Goulding ("Love Me Like You Do" - "Klajd"), Lenny'ego Kravitza ("Fly Away" - "Gieroj" z Mariuszem Kałamagą).



Clip Luis Fonsi Despacito ft. Daddy Yankee

"Despacito" Luisa Fonsiego i Daddy Yankee to największy przebój tegorocznego lata. Latynoski utwór w błyskawicznym czasie stał się najpopularniejszych teledyskiem wszech czasów, osiągając już pułap ponad 3,6 miliarda wyświetleń.

Wideo Frele - Dejta Cicho (Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee) Cover Po Śląsku

"Dejta cicho" z wynikiem ponad 1,4 miliona odsłon to na razie największy sukces grupy Frele. Dziewczyny wsparli "gryfne synki": Michał "Bandaż" Bednarz (perkusja), Michał Honisz (gitara), Bogumił Eksner (bas) i Bartek Ziętara (piano).