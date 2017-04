Frele i Michał Sobierajski razem (cover "Lost On You" LP)

Posłuchajcie nowego nagrania grupy Frele - tym razem dziewczyny prezentują śląską wersję przeboju "Lost On You" LP.

Frele z Michałem Sobierajskim /

Frele to Marta Skyba, Marcelina Bednarska i Magdalena Janoszka. O dziewczynach zrobiło się głośno za sprawą śląskiej wersji "Hello" Adele pod tytułem "Achim". Wideo w krótkim czasie zaliczyło ponad milion odsłon, a o wokalistkach napisały niemal wszystkie media w Polsce.



Dodatkowo Marcelina Bednarska pojawiła się w nowym "Idolu" (odpadła w etapie teatralnym).

Kolejnym coverem był przebój "Wrecking Ball" Miley Cyrus - pod tytułem "Maras". W ciągu miesiąca wideo doczekało się ponad 380 tys. odtworzeń. Frele nie zwalniają tempa prezentując utwór "Hajer" (czyli górnik strzałowy na kopalni) - swoją wersję "Girl On Fire" Alicii Keys.

Tym razem przyszedł czas na wokalistkę LP i jej przebój "Lost On You". Do swojej wersji pod tytułem "Tancbuda" dziewczyny zaprosiły Michała Sobierajskiego, finalistę drugiej edycji "The Voice of Poland".

Wideo Frele ft. Michał Sobierajski - Tancbuda (LP - Lost On You) Cover Po Śląsku