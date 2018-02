Florence and The Machine: Nowa płyta w tym roku

Zespół Florence and The Machine, który w tym roku ponownie wystąpi w Polsce, szykuje się do wydania nowej płyty.

Florence Welch już wkrótce wróci do Polski /Tim P. Whitby /Getty Images

Ted Cockle, dyrektor generalny Virgin Records, czyli wytwórni z którą pracuje zespół Florence and The Machnie, potwierdził krążące od jakiegoś czasu informacje na temat nowego albumu grupy.

"Wyczekujcie nowej, wspaniałej muzyki od Florence + Machine, Blossoms, Chvrches, Jamesa Baya i Shawna Mendesa" - napisał Cockle na stronie internetowej labelu.

Nowe wydawnictwo będzie czwartą płytą Florence Welch i jej załogi. Ostatni album - "How Big, How Blue, How Beautiful" - ukazał się w 2015 roku.

Przypomnijmy, że 2 czerwca Florence and The Machine będzie headlinerem tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival.