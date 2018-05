FKA Twigs wyznała, że przeszła zabieg usunięcia guzów

​FKA Twigs ujawniła, że przeszła zabieg usunięcia sześciu guzów włóknistych, które wykryto w jej macicy.

FKA Twigs zdradziła, że ma za sobą ciężki okres.

"Jestem osobą bardzo chroniącą prywatność, jak wszyscy wiecie, i zastanawiałam się nad tym, czy podzielić się z wami tym, że w tym roku dochodziłam do siebie po operacji laparoskopowej, podczas której usunięto sześć guzów włóknistych z mojej macicy" - napisała wokalistka na Instagramie.

FKA Twigs zdradziła, że guzy były dość duże (niektóre wielkości jabłka) i sprawiły jej wiele bólu. "Pielęgniarka powiedziała, że waga i rozmiar były jak szósty miesiąc ciąży" - dodała gwiazda.

"Wiem, że mnóstwo kobiet cierpi z powodu guzów włóknistych, a ja chciałam, po moich doświadczeniach, powiedzieć, że jesteście niesamowitymi wojowniczkami i że nie jesteście same. Możecie przez to przejść" - czytamy we wpisie artystki.

Swój post FKA twigs opatrzyła nagraniem, na którym tańczy na rurze.

FKA Twigs wystąpiła ostatnio w nowej reklamie firmy Apple promującej inteligentny głośnik HomePod. Wokalista tańczy w niej do utworu Andresona .Paaka zatytułowanego "Till It's Over".

W mediach ponadto pojawiają się spekulację, że artystka pracuje nad swoim nowym albumem, który ukazać się jeszcze w tym roku.