FKA Twigs tańczy w nowej reklamie Apple

FKA Twigs została gwiazdą nowej reklamy firmy Apple.

FKA Twigs zachwyca tańcem w nowej reklamie Apple /Dimitrios Kambouris /Getty Images

W sieci pojawiła się nowa reklama firmy Apple promująca inteligentny głośnik HomePod.

Jej gwiazdą została brytyjska wokalistka FKA Twigs, która w filmie prezentuje jednak nie wokalne, a taneczne umiejętności. Choreografia powstała do nowego utworu Andresona .Paaka zatytułowanego "Till It's Over".

Reklamę wyreżyserował Amerykanin Spike Jonze, który na koncie ma takie filmy jak "Ona" (statuetka Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny) czy "Być jak John Malkovich". Realizował również teledyski największych gwiazd muzyki, w tym dla Bjork, Beastie Boys, R.E.M. czy Sonic Youth.

Zobacz reklamę z tańczącą FKA Twigs:

Wideo HomePod — Welcome Home by Spike Jonze — Apple

Sporo mówi się o nowym albumie FKA Twigs, który ma ukazać się w tym roku. Ostatnią nowością zaprezentowaną przez wokalistkę był utwór "Good To Love".

Clip FKA twigs Good To Love

