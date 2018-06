Fitness z Ptakovą (nowy teledysk "Czar")

​Ptakova zaprezentowała przebojowy singel zatytułowany "Czar", który zwiastuje jej debiutancki album.

Ptakova szykuje nowy materiał /Zosia Zija i Jacek Pióro /materiały prasowe

Ptakova pracuje nad debiutanckim materiałem, a wspierają ją w tym m.in. Plan B, Przemek Puk i Kubi Producent.

Pierwszym zwiastunem jej pierwszej płyty jest utwór "Czar".

"Po pierwszym przesłuchaniu 'Czar’'może dawać wrażenie, że jest skierowany do jakiegoś mężczyzny, jednak w gruncie rzeczy można interpretować to w sposób wieloraki i niekoniecznie do potencjalnego ukochanego. Nigdy nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień ani relacja pomiędzy dwojgiem ludzi. Nie musimy wszystkiego planować, bo właśnie w niewiedzy bardzo często tkwi cały urok i magia. Mówię tam o tym, że nie chcę zakładać, co będzie na końcu, jak wszystko się potoczy oraz jak rozegrać całą tę 'walkę'. Jestem natomiast pewna, że jeśli warto i jeśli czegoś naprawdę chcemy, to powinniśmy biec za tym cały czas. To dążenie do jakiegoś celu, ale z oczami szeroko otwartymi na wszystko wokoło" - mówi Ptakova.

Do utworu powstał przewrotny teledysk, w którym w główną rolę wcieliła się sama Ptakova.

Clip Ptakova Czar

Ptakova, czyli Natalia Ptak, to pochodząca ze Śląska wokalistka, która wywodzi się ze sceny niezależnej - jej wczesne nagrania oscylowały wokół alternatywnego rocka, a później przyszedł czas na romans z brzmieniami elektronicznymi. Teraz Natalia jest gotowa na podbicie mainstreamu, ale na swoich zasadach - jej drogowskaz to nowoczesny, taneczny pop.

Do tej pory Ptakova zasłynęła głównie featuringami, do których wnosiła napisane przez siebie teksty i linie melodyczne. Jej największy sukces to utwór "Lawina", przygotowany we współpracy z duetem producenckim Piona (podobnie jak dwa inne - "List" i "Alfabet"). Towarzyszył mu teledysk, który na Youtube obejrzano ponad pół miliona razy. Nagrywała też w kooperacji z Miuoshem i Jordahem oraz w ramach projektu SOXO.

W jej szerokim spektrum inspiracji mieszczą się z jednej strony tacy wykonawcy jak Rihanna, Katy Perry i Kanye West, a z drugiej są to m.in. SBTRKT, Little Dragon czy London Grammar.