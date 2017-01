Filmowa biografia Britney Spears. Mamy pierwszy zwiastun

18 lutego na antenie telewizji Lifetime premierę będzie miał biograficzny film "Britney Ever After".

Natasha Bassett zagrała Britney Spears /fot. Matt Winkelmeyer / Getty Images

Rolę Britney Spears zagrała pochodząca z Australii Natasha Bassett, mająca w dorobku m.in. niewielką rolę w "Ave, Cezar!" braci Coenów.

Za reżyserię biograficznego filmu "Britney Ever After" odpowiada Leslie Libman (m.in. serial "Agenci NCIS", teledyski dla Bee Gees, Roda Stewarta, Roya Orbisona, Boya George'a i Ziggy'ego Marleya).

W pierwszym zwiastunie telewizyjnej produkcji możemy zobaczyć m.in. wydarzenia z 2007 r., kiedy to po załamaniu nerwowym Britney Spears ogoliła głowę na łyso.

"Kronika życia i kariery wokalistki Britney Spears, od skromnych początków w 'Klubie Myszki Miki' do mega sławy, głośno komentowany upadek i monumentalny powrót" - czytamy w opisie "Britney Ever After".

W filmie pojawią się również m.in. Clayton Chitty (w roli byłego męża Kevina Federline'a), Jilian Walchuck (Paris Hilton), Nathan Keyes (Justin Timberlake) oraz Nicole Olivier i Matthew Harrison, w roli odpowiednio Lynne i Jamesa Spears, rodziców Britney.

Przedstawiciele wokalistki ogłosili, że w żaden sposób nie będą wpływali na zawartość filmu, ale też nie udzieli ona swojego błogosławieństwa produkcji.



