Film o Queen. Aaron McCusker zagra partnera Freddiego Mercury'ego

Do obsady biograficznego filmu o grupie Queen "Bohemian Rhapsody" dołączył Aaron McCusker, który zagra Jima Huttona, ostatniego partnera Freddiego Mercury'ego.

Freddie Mercury i Brian May (Queen) w 1984 r. /Rogers/Express /Getty Images

Wiadomo, że film "Bohemian Rhapsody" wejdzie na ekrany kin w grudniu 2018 r.

O filmowej biografii wokalisty grupy Queen mówiło się od lat - pierwotnie do roli Freddiego Mercury'ego przymierzany był komik Sacha Baron Cohen (m.in. "Borat"), ale ostatecznie jego kandydatura została odrzucona po tym, jak nie mógł dojść do porozumienia z gitarzystą Brianem Mayem i perkusistą Rogerem Taylorem. Cohen chciał opowiedzieć o burzliwym życiu wokalisty, z naciskiem na imprezy, seks i narkotyki, na co ponoć nie chcieli zgodzić się muzycy Queen.

Reżyserii "Bohemian Rhapsody" ostatecznie podjął się Bryan Singer (m.in. film "X-Men", "Podejrzani"). Za scenariusz odpowiada Anthony McCarten ("Teoria wszystkiego").

Wcześniej już informowaliśmy, że muzyków zespołu zagrają Rami Malek - jako Freddie Mercury (popularność zdobył dzięki roli Eliotta Aldersona w serialu "Mr. Robot", zagrał także w serialach "Domowy front", "Pacyfik" i filmach "Noc w muzeum", "Noc w muzeum 2", "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca" i "Saga 'Zmierzch': Przed świtem - część 2"), Ben Hardy - perkusista Roger Taylor ("X-Men: Apocalypse", serial "EastEnders"), Joe Mazzello - basista John Deacon ("Park Jurajski", "The Social Network", "Pacyfik") i Gwilym Lee - gitarzysta Brian May (seriale "Morderstwa w Midsomer" i "Jamestown").

Teraz ogłoszono, że do obsady dołączył pochodzący z Irlandii Północnej Aaron McCusker, który zagra Jima Huttona. Hutton spędził z Mercurym jako partner ostatnie sześć lat życia wokalisty. Towarzyszył mu do ostatnich chwil.

Po śmierci Freddiego napisał książkę "Mercury and Me". Zmarł na raka w 2010 r.

Aaron McCusker najbardziej jest znany z roli Jamiego Maguire'a w serialu "Shameless". W dorobku ma także role w serialach "Dexter", "Astronaut Wives Club", "Fortitude" i "Castle". Zagrał również w teledysku "Making Money" Microlip.



Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 r. z powodu komplikacji wywołanych przez AIDS.

Freddie Mercury (1946-1991)

