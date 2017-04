Figura Jezusa ze Świebodzina w teledysku Cassius "Go Up"

Francuski duet Cassius zaprezentował teledysk do utworu "Go Up" nagranego we współpracy z Pharrellem Williamsem i Cat Power.

Utwór "Go Up" to singel promujący wydaną w sierpniu 2016 roku płytę "Ibifornia" duetu Cassius.

Piosenka została nagrana z udziałem Pharrella Williamsa i Cat Power.

Do singla powstał teledysk w reżyserii Alexandre'a Courtèsa, który ma na swoim koncie m.in. klip "Seven Nation Army" The White Stripes. Twórca współpracował już wcześniej z duetem Cassius.

Co ciekawe, w teledysku "Go Up", zawierającym sporo motywów religijnych, pojawił się polski akcent. Jest nim figura Jezusa ze Świebodzina.

W całym klipie ekran podzielony został na dwie części, w których dwa różne ujęcia są ze sobą połączone. Wspomniana figura Chrystusa zestawiona została ze statkiem kosmicznym.

Zobacz teledysk "Go Up":