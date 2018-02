Fifth Harmony odwołują trasę. To koniec zespołu?

Fani Fifth Harmony są zaniepokojeni wieściami na temat ich ulubionej formacji. Nieoficjalnie mówi się, że grupa wkrótce ulegnie rozpadowi, a potwierdzeniem tych doniesień ma być odwołana trasa koncertowa po Australii.

Fifth Harmony odwołały swoje występy w Australii, oficjalnie argumentując to zmianami w harmonogramie wokalistek. Fani są jednak przekonani, że formacja wkrótce przestanie istnieć.

Spekulacje podsycają doniesienia medialne. Według nich Lauren Jauregui chce wydać solowy album, a Normani Kordei podpisała kontrakt ze Stellar Songs. Ponadto 14 lutego do sieci trafił jej wspólny numer z Khalidem "Love Lies", promujący film "Love, Simon".

O solowej karierze marzy także Dinah Jane, która bardzo dobrze wspomina swoją świąteczną współpracę z Leoną Lewis.

"Od dawna nie działałam sama. Moja kooperacja z Leoną wywołała we mnie coś, czego od dawna nie czułam. Obudziło to we mnie pokłady kreatywności i pasji. Czuję, że jest we mnie coś, co pragnę wyrazić jeszcze mocniej" - mówiła magazynowi "Flaunt".



Wokalistka dodała, że chciałaby się rozwijać w nieco innym kierunku niż grupa (m.in. inspirować się utworami reggae).



Doniesienia o rozpadzie zespołu splotły się z informacjami o światowej trasie byłej członkini składu, Camili Cabello. Wokalistka w grudniu 2016 roku odeszła z Fifth Harmony. Jednym z powodów, dla którego podjęła taką decyzję, miało być traktowanie dziewczyn w zespole jak obiektów seksualnych, o czym kilkakrotnie opowiadała później w wywiadach.

12 stycznia Cabello zadebiutowała z albumem "Camila", który trafił na pierwsze miejsce listy Billboard oraz na szczyt list iTunes w ponad 100 krajach.

Fifth Harmony swoją działalność zaczęły w programie "X Factor" w 2012 roku. W drugim sezonie talent show jurorzy uznali, że z wokalistek należy uformować girlsband. Ostatecznie dziewczyny zmagania zakończyły na trzecim miejscu, a następnie trafiły pod opiekę wytwórni Syco Simona Cowella.