Fifth Harmony mają dość pytań o Camilę Cabello

Wokalistki Fifth Harmony postanowiły w zdecydowany sposób odmówić odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące Camili Cabello, które w trakcie wywiadu zadawał im Dan Wotton.

Camila Cabello o odejściu z Fifth Harmony

W grudniu 2016 roku Cabello odeszła z grupy Fifth Harmony. Jednym z powodów, dla którego podjęła taką decyzję, miało być traktowanie dziewczyn w zespole jak obiektów seksualnych.

"Często zdarza się, że ludzie próbują traktować cię przez pryzmat seksu po to, żeby zdobyć więcej uwagi. Niestety, to jest sprzedaż poprzez seks. Zbyt wiele razy czułam się z tym bardzo niekomfortowo i w końcu musiałam z tym skończyć" - mówiła Lenie Dunham.

Wokalistka rozpoczęła karierę solową. Od tego czasu zaprezentowała cztery utwory - "Crying In The Club", "I Have Questions", "Havana" oraz "OMG".

Grupa postanowiła działać natomiast w czwórkę i rozpoczęła przygotowania do nagrania płyty "Fifth Harmony".



Członkinie zespołu uważają, że po publikacji swojego stanowiska dotyczącego odejścia Camili wyjaśniły wszystko w tej sprawie. Jednak Dan Wotton w trakcie rozmowy do swojego podcastu internetowego postanowił drążyć temat opuszczenia formacji przez ich koleżankę.

"Ob cenie skupiamy się tylko na sobie. Jesteśmy podekscytowane, nie możemy doczekać się przyszłości" - ucinała jedno z pytań Dinah Jane.

Gdy Wotton zapytał o opinię dziewczyn na temat tego, czy sąstylizowane na obiekty seksualne, Lauren Jauregui odpowiedziała:

"Wiemy, że pracujemy ciężko. Nasza choreografia pozwala poczuć nam siłę" - mówiła.

W trakcie kolejnego pytania, w którym dziennikarz wprost zapytał, czy jest możliwe, że dziewczyny będą jeszcze przyjaciółkami z Camilą, Jaruegi odparła.

"Chcemy porozmawiać o naszej nowej muzyce. Nie chcemy być nie w porządku. Są lepsze tematy do rozmowy" - ucięła wokalistka.

Fragment rozmowy Fifth Harmony z dziennikarzem:

Wideo