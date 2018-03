Fifth Harmony: Czego boi się Normani Kordei?

"Przez ostatnie sześć lat Fifth Harmony były wszystkim, co kiedykolwiek znałyśmy" - mówi Normani Kordei, która jako ostatnia z girlsbandu szykuje się do rozpoczęcia solowej kariery.

Normani Kordei szykuje się do solowej kariery /Theo Wargo /Getty Images

"Po sześciu latach intensywnych, nieprzerwanych działań zdałyśmy sobie sprawę, że aby pozostać autentycznym dla siebie i dla was, musimy poświęcić trochę czasu na przerwę od Fifth Harmony, aby realizować solowe przedsięwzięcia" - napisały członkinie Fifth Harmony w specjalnym oświadczeniu na Twitterze, potwierdzając krążące od jakiegoś czasu w mediach plotki na temat zawieszenia działalności.

Wideo Fifth Harmony zawiesza działalność na czas nieokreślony (Cover Video/x-news)

Fifth Harmony swoją działalność zaczęły w programie "X Factor" w 2012 roku. W drugim sezonie talent show jurorzy uznali, że z wokalistek należy uformować girlsband. Ostatecznie dziewczyny zmagania zakończyły na trzecim miejscu, a następnie trafiły pod opiekę wytwórni Syco Simona Cowella.

Oryginalnie zespół stworzyły Ally Brooke Hernandez, Normani Kordei, Dinah Jane, Lauren Jauregui i Camila Cabello, jednak od grudnia 2016 roku Fifth Harmony działa jako kwartet. Z grupy postanowiła odejść Camila Cabello, która miała dość traktowania wokalistek jak "obiektów seksualnych". Gwiazda o kubańskich korzeniach w 2018 roku zadebiutowała z albumem "Camila".

Niedawno 24-letnia Ally Brooke sfinalizowała umowę z Maverick/ReignDeer Entertainment. Menedżment w przeszłości reprezentował takich artystów jak: Britney Spears, Pitbull, Steven Tyler oraz Aerosmith.

Solowy kontrakt w lutym podpisała już również Normani Kordei, a o własnej płycie myślą także Dinah Jane Hansen i Lauren Jauregui, która ostatnio zadebiutowała sesją w "Playboyu", a wcześniej nagrała duety z Halsey, Stevem Aokim i swoich chłopakiem, raperem Ty Dolla $ign.

Kordei wypuściła już piosenkę "Love Lies" - duet z Khalidem.



Clip Khalid Love Lies feat. Normani

"To zawsze jest trochę przerażające, kiedy wypuszczamy coś na własną rękę. 'O cholera, wszystkie oczy na mnie'" - mówi Normani w rozmowie z Entertainment Tonight.

W połowie maja Fifth Harmony mają dać jeszcze kilka koncertów na zakończenie trasy "PSA Tour".