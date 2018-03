​FFRANCIS: Debiutancka płyta "Off The Grid" w kwietniu

Duet FFRANCIS tworzą Misia Furtak i Piotr Kaliński. 6 kwietnia ukaże się ich debiutancki album "Off The Grid".

FFRANCIS wkrótce zadebiutuje /materiały prasowe

Pod nazwą projektu FFRANCIS ukrywają się: Misia Furtak (laureatka Paszportu Polityki w kategorii muzyka popularna i Fryderyka w kategorii debiut roku) i Piotr Kaliński.

"To dobrze znani wszystkim fanom dobrej, alternatywnej polskiej muzyki, wykonawcy. Misia z dokonań solowych i zespołu tres.b, Piotr - z dokonań Hatti Vatti. To jednak, co robią wspólnymi siłami, to już nowa jakość na naszej scenie" - czytamy w zapowiedzi.

FFRANCIS swoją działalność koncertową rozpocznie od występu na festiwalu Spring Break w Poznaniu.

Album "Off The Grid" będzie zawierać w sumie 13 utworów w języku polskim i angielskim. Pierwszym zwiastunem płyty jest piosenka "It Is Not".