Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie potrwa dwa dni. Wśród gwiazd Sławomir oraz Piękni i Młodzi

17 i 18 sierpnia na scenie mrągowskiego amfiteatru wystąpią gwiazdy, których utwory wpisują się w stały repertuar każdego wesela. W rolach głównych Festiwalu Weselnych Przebojów pojawią się m.in. Sławomir, Piękni i Młodzi, Brathanki, Urszula, Mig, Vox, Classic, Masters, Czadoman i Majka Jeżowska. Imprezę na żywo pokaże Telewizja Polsat.

Magdalena Narożna jest wokalistką grupy Piękni i Młodzi /Wojciech Stróżyk / Reporter

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji organizatorzy postanowili przedłużyć czas Festiwalu Weselnych Przebojów do dwóch dni, czyli odbędzie się wesele i poprawiny.

17 sierpnia w Amfiteatrze w Mrągowie wystąpią: Urszula, Brathanki, Vox, Mig, Classic, Piękni i Młodzi, Masters, Excited, Top Girls, Dziani, Paweł Gołecki, M-Power oraz Wojciech Gąsowski.

Z kolei podczas poprawin zaplanowanych na 18 sierpnia publiczność bawić będą: Sławomir, Miriami, Renato Monti, Czadoman, Rui Carlos Ferreira, Abba Cover, Nikos Rusketos i Grecka Grupa Orfeusz, Patrycja Runo - Gipsy Stars, Majka Jeżowska i Bartek Wrona.

"Nie ma oficjalnie takiego gatunku jak muzyka weselna, aczkolwiek Polacy najlepiej bawią się przy tego rodzaju piosenkach. Dlaczego? Bo ta muzyka łączy pokolenia, wzrusza, bawi i porywa tłumy. Nie wiadomo, skąd licznie zebrani goście znają wszystkie zwrotki danego utworu. Ale okazuje się, że znają, śpiewają i bawią się przy tym świetnie" - tłumaczy Robert Klatt, dyrektor artystyczny wydarzenia.

"Wybór Mrągowa na miejsce organizacji Festiwalu też nie jest przypadkowy. To najbardziej urokliwe miasteczko festiwalowe w Polsce. Położenie amfiteatru w niezwykłych okolicznościach natury - w centrum miasta, a jednocześnie nad jeziorem, w otulinie lasu - nadaje wydarzeniu niepowtarzalny klimat. Mrągowo rokrocznie odwiedzają tłumy turystów, którym z naszej strony chcemy zaproponować rozrywkę na najwyższym poziomie. Wspaniała muzyka, topowi artyści i szalona zabawa do białego rana stanowią kwintesencję udanego, prawdziwie polskiego wesela. A po weselu, jak to w Polsce, zapraszamy na poprawiny" - mówi Gabriela Dworniak-Niewiarowska, producent kreatywny i reżyser FWP.

"Pragnę dodać, że Festiwal Weselnych Przebojów będzie z pewnością najlepszą i największą imprezą tego lata. Bawić się będzie bowiem nie tylko audytorium zgromadzone w amfiteatrze, ale również wierni widzowie Polsatu, oglądający imprezę na szklanym ekranie telewizora" - dodaje Krzysztof Majkowski, producent wielu ważnych projektów muzycznych, od lat związany z Telewizją Polsat.

Bezpośrednia transmisja koncertów z Festiwalu w Telewizji Polsat rozpocznie się o godz. 20.00.