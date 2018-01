Festiwal w Opolu w czerwcu 2018 r. "Nie można wykluczyć żadnej opcji"

55. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej ma się odbyć w czerwcu. Na razie trwają rozmowy w sprawie organizacji imprezy.

Według informacji serwisu Wirtualnemedia.pl nie podpisano jeszcze żadnej umowy ani porozumienia pomiędzy miastem Opole a Telewizją Polską.

"Miasto Opole przygotowuje się do czerwcowego festiwalu i trwają rozmowy na ten temat. Również z TVP. Żadne umowy w tej sprawie nie zostały jeszcze podpisane" - tłumaczy Wirtualnemedia.pl Dariusz Król z biura prasowego Urzędu Miasta Opole.

Podobno Opole prowadzi rozmowy na temat współpracy i transmisji festiwalu nie tylko z TVP.

Przypomnijmy, że w 2017 r. Festiwal w Opolu odbył się w cieniu skandalu. Ze względu na masową rezygnację wykonawców w tym głównej gwiazdy festiwalu, Maryli Rodowicz (powodem była atmosfera skandalu wokół festiwalu i śmierć jej matki Janiny Rodowicz-Krasuckiej) oraz rozwiązanie umowy przez prezydenta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego, impreza została zawieszona. W wyniku porozumienia pomiędzy TVP a miastem Opole ustalono, że festiwal jednak się odbędzie. Termin koncertów przesunięto na 15-17 września.

Odbyły się jubileusze Maryli Rodowicz i Jana Pietrzaka, konkursy Debiuty i Premiery (sobota), "Od Opola do Opola" oraz "After Party".

"Mam sygnały od osób, które tworzyły artystycznie ten festiwal, że jest takie zainteresowanie. Potrzeba teraz pewnej refleksji, żeby opadł kurz i żebyśmy nabrali dystansu do zdarzeń od maja do września, do tego horroru z happy endem. Musimy ustanowić taki rodzaj współpracy, który będzie optymalny i dla polskiej kultury, i dla telewizji, telewidzów, i dla Opola" - mówił Jacek Kurski.

