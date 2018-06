Festiwal w Opolu 2018. Raz Dwa Trzy: Nas nikt nie zaprosił

Grupa Raz Dwa Trzy komentuje swoją nieobecność podczas sobotniego (9 czerwca) koncertu "Ja to mam szczęście" w ramach 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Adam Nowak (Raz Dwa Trzy) nie został zaproszony do Opola /Mieczysław Włodarski / Reporter

Po konkursie Premier rozpoczął się koncert podsumowujący dorobek polskiej piosenki literackiej i kabaretowej pt. "Ja to mam szczęście".

Jego reżyser Beata Szymańska powiedziała "wszystkie teksty napisali geniusze pióra, jest to wyznacznik tego koncertu. Starałam się, żeby to był przekrój przez to 100-lecie".

Zaproszeni wykonawcy sięgnęli po teksty m.in. Mariana Hemara, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Jacka Cygana. Utwory prezentowane były w nowych aranżacjach Grzegorza Urbana.

Na scenie kolejno pojawili się: Katarzyna Dąbrowska ("Korowód"), Krzysztof Kiljański ("Tak jak malował Pan Chagall"), Damian Ukeje ("Widzieć więcej"), Olga Szomańska ("Łatwopalni"), Janusz Radek ("Świecie nasz"), Elżbieta Romanowska i Marek Kaliszuk ("Czy te oczy mogą kłamać"), Grażyna Auguścik ("Samba przed rozstaniem"), Katarzyna Żak ("Filozofia małżeńska"), Przemysław Babiarz ("W Polskę idziemy"), Mikołaj Krawczyk ("Ja wysiadam"), Agata Nizińska ("Życie to nie teatr"), Edyta Geppert ("Miasteczko pana Andersena"), Janusz Radek, Damian Ukeje i Monika Dryl ("Tango na głos"), Jacek Kawalec ("Kartka z dziejów ludzkości"), Olga Bończyk ("Z kim tak ci będzie źle, jak ze mną"), Monika Dryl ("Już nigdy"), Natalia Sikora ("Tomaszów"), Maciej Miecznikowski ("Piosenka niekochającego"), laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie Paulina Gruszecka ("Jest fantastycznie"), Szymon Pejski ("Małgocha"), Agnieszka Twardowska ("Niebo do wynajęcia") i Marek Kaliszuk ("W wielkim mieście").

"To nie jest Adam Nowak, nas nie ma w Opolu, a o zdanie nikt nas nie zapytał ... dobrej nocy" - czytamy na profilu grupy Raz Dwa Trzy na Facebooku.

W ten sposób zespół skomentował wykonanie napisanej właśnie przez Adama Nowaka swojej piosenki "W wielkim mieście", która pochodzi z płyty "Cztery" (1994).

Marek Kaliszuk w Opolu wykonał również inny utwór, który stał się przebojem Raz Dwa Trzy. Mowa o "Czy te oczy mogą kłamać", tytułowym nagraniu z koncertowego albumu z piosenkami do tekstów Agnieszki Osieckiej (2007).