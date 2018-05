Festiwal w Opolu 2018: Kombi dla kibiców ("Polska drużyna")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Polska drużyna" grupa Kombi. Z tym utworem grupa dowodzona przez klawiszowca Sławomira Łosowskiego bierze udział w konkursie na mundialowy przebój.

Sławomir Łosowski stoi na czele grupy Kombi AKPA

Jak już informowaliśmy, konkurs na mundialowy przebój odbędzie się pierwszego dnia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (8 czerwca).

W rywalizacji na scenie wezmą udział: Pectus ("Smak zwycięstwa"), InoRos ("Dawaj Polska"), Rudnik ("Twój dzień"), Orły.PL ("Chodź na mecz"), Kombi ("Polska drużyna"), Chucho & HCR ("Ole Ole"), Blondyn i polscy fani z Irlandii ("Lecimy do Rosji").

"Mecz to widowisko, którego bohaterami są piłkarze i kibice, zagrzewani do akcji różnymi 'elementami muzycznymi'. 'Polska drużyna', najnowsza piosenka zespołu Kombi, ma wszystkie atuty, aby być takim skutecznym 'elementem muzycznym' dla nas kibiców i naszej reprezentacji. 'Polska drużyna' to utwór energetyczny, o żywym tempie i finezyjnie prostej melodii, łatwo wpadającej w ucho. Kombi prezentuje w nim swoje klasyczne brzmienie" - czytamy w informacji o piosence.

"Tekst nawiązuje do narodowego zamiłowania do piłki nożnej, które łączy Polaków bez względu na różnice, zwłaszcza podczas Mundialu. Słowa, szczególnie refren, zachęcają kibiców do emocjonalnego dopingu, a piłkarzy do ofensywnych i skutecznych akcji w polu karnym przeciwnika" - przekonują twórcy.

Clip Kombi Polska drużyna

Przypomnijmy, że pod szyldem Kombi funkcjonuje zespół dowodzony przez Sławomira Łosowskiego, klawiszowca i założyciela tej grupy. Towarzyszą mu jego syn Tomasz (perkusja, także TTR2), wokalista Zbigniew Fil (śpiewa w programie "Jak to melodia?"; laureat drugiej edycji "Drogi do gwiazd", jako instrumentalista współpracował z m.in. Budką Suflera, Pilichowski Band i Kukla Band) oraz basista Karol Kozłowski.

W utworze "Polska drużyna" dodatkowo na gitarze zagrał Wiktor Tatarek.



W 2003 roku Łosowski nie wziął udział w reaktywacji Kombi pod nazwą Kombii (w składzie występowali wówczas muzycy Kombi: Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk i zmarły w 2013 roku perkusista Jan Pluta).

Skawiński i Tkaczyk niedawno świętowali 40-lecie swojej współpracy. U ich boku pod szyldem Kombii występują obecnie perkusista Adam Tkaczyk (syn Waldemara) i grający na klawiszach Wojciech Horny.

Do starej nazwy Kombi zespół Sławomira Łosowskiego powrócił jesienią 2014 r. Kilka miesięcy wcześniej grupa stała się kwartetem po dołączeniu Karola Kozłowskiego.