Festiwal w Opolu 2018: Kasia Moś w stresie

Niedziela (10 czerwca) w Opolu będzie stała pod znakiem koncertu "Piosenka ci nie da zapomnieć" z przebojami stulecia w nowych aranżacjach. Dwa utwory zaśpiewa Kasia Moś. Wokalistka ma nadzieje, że szyków nie będzie próbowała zamieszać jej pogoda, jak trzy lata temu.

Kasia Moś powraca do Opola AKPA

"Przypadły mi do wykonania dwie piosenki. Jedna jest bardzo nowa. I to tym bardziej dla mnie będzie stresujące. Szczególnie, że w oryginale ten utwór śpiewa wokalistka o niezwykłym głosie i charyzmie. Mam nadzieję, że potem nie będą mnie ścigać jej fani" - zdradza PAP Life Kasia Moś.

Zaśpiewa też w duecie. "Nie mogę powiedzieć, z kim będę w duecie, mogę tylko wyjawić, że jest to kobieta - piękna, zdolna, fajna" - opowiada.

Wiadomo, że do udziału w koncercie zaproszono artystów wszystkich pokoleń, których opolska publiczność doskonale zna i ceni. Na scenie, poza Moś, pojawią się: Edyta Górniak, Halina Mlynkova, Kombii, Natalia Szroeder, Katarzyna Cerekwicka, Sławomir Uniatowski, Natalia Sikora, Małgorzata Ostrowska, Daria Zawiałow, Rafał Brzozowski, Andrzej Krzywy, Andrzej Lampert, Marek Piekarczyk, De Mono, Beata Przybytek, Red Lips, Ryszard Rynkowski, Feel, Damian Ukeje, Łukasz Drapała, Ifi Ude i Łukasz Zagrobelny.

Moś już raz występowała na deskach opolskiego amfiteatru - w 2015 roku z wokalistkami zespołu The Chance. "Śpiewałyśmy zapowiedzi do 'Superjedynek'. To były polskie hity, tyle że ze zmienionym tekstem" - wspomina.

Wokalistka pamięta, że tamtego nad Opolem przeszła ulewa. Jak mówi: "Chwilę przed naszym występem, była taka kałuża na środku sceny, że w zasadzie nie wiadomo było, czy się koncert odbędzie".

Wychodząc poza temat Opola, Moś pracuje nad nową płytą. Czeka teraz na wszystkie zgody od kompozytorów. Przedsmakiem albumu jest nowy singel "Wild Eyes" nagrany z fińskim duetem Norma John.

"Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy podczas Eurowizji, wiele nas łączy muzycznie i obiecałyśmy sobie, że po konkursie coś razem stworzymy" - relacjonuje Moś.Reprezentantka Polski śpiewała w 2017 r. utwór "Flashlight", z którym zajęła ostatecznie 22. miejsce, artyści z Finlandii wykonali natomiast piosenkę "Blackbird", nie kwalifikując się jednak do finału.

Debiutancki album "Inspination" ukazał się w październiku 2015 roku. Promowały go cztery single: "Zatracam się", "Break", "Pryzmat" oraz "Addiction".

