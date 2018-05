Festiwal w Opolu 2018: Gromee w duecie z Rudą (Red Lips)

"Gdy myślę o tym, jak wchodziłem na scenę w Opolu, to mam gęsią skórkę" - mówi Gromee, reprezentant Polski na tegorocznej Eurowizji. Jego zdaniem opolski festiwal to wyjątkowe wydarzenie i wciąż tworzona, żywa historia polskiej muzyki.

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, organizowany od 1963 roku, to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Na scenie opolskiego amfiteatru stawały największe gwiazdy polskiej piosenki - dla wielu z nich był to start do błyskotliwej kariery. Gromee jest przekonany, że impreza ta odznacza się wyjątkowym charakterem i magią, jakiej nie odczuwa na innych tego typu wydarzeniach.

"Porównując scenę w Lizbonie i scenę w Opolu, gdzie byłem rok temu, to powiem szczerze, że scena w Lizbonie była ogromna, natomiast nie miała takiej magii, jak ma ta w Opolu" - mówi krakowski producent agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

63. Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się w największej, bo mogącej pomieścić 20 tys. widzów, hali widowiskowej w Lizbonie, czyli Altice Arena. Na tamtejszej scenie Gromee wystąpił wraz ze szwedzkim wokalistą Lukasem Meijerem, prezentując publiczności anglojęzyczny utwór "Light Me Up". Mimo ogromnej publiczności i zaawansowanych możliwości technicznych portugalskiej hali muzyk woli występy na opolskiej scenie.

"To coś zupełnie innego, jak myślę o tym, jak wchodziłem na scenę w Opolu, to mam gęsią skórkę. Myślę, że wszyscy artyści tak mają. To nasza historia, którą możemy oglądać, ale też możemy ją tworzyć" - mówi Gromee.

Podczas tegorocznej edycji opolskiego festiwalu Gromee pojawi się na scenie trzeciego dnia. W niedzielę 10 czerwca wystąpi wraz z Joanną "Rudą" Lazer z grupy Red Lips w koncercie "Od Opola do Opola", stanowiącym swoiste muzyczne podsumowanie miesięcy, które upłynęły od poprzedniego festiwalu. Na tę okazję producent przygotował cover zespołu De Press "Bo jo Cie kochom". Sam przyznaje, że wybór piosenki nie jest oczywisty.

"Lubię wyzwania, lubię pewne rzeczy łączyć. Będzie na pewno dużo elektroniki z mojej strony, będzie też żywa gitara, będzie też Ruda z mocnym zadziorem rockowym" - mówi Gromee.

Tegoroczna edycja festiwalu w Opolu odbędzie się w dniach 8-11 czerwca.

