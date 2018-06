Festiwal w Opolu 2018: Co zaśpiewa Edyta Górniak?

W piątek (8 czerwca) rozpocznie się 55. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W amfiteatrze trwają przygotowania do święta polskiej piosenki.

Pierwszy dzień festiwalu (piątek 8 czerwca) poświęcony będzie piłce nożnej. Reżyser widowiska Konrad Smuga podczas poniedziałkowej konferencji prasowej powiedział, że "w pierwszej części tego koncertu przypomnimy sobie najważniejsze chwile polskiego sportu i najważniejsze piosenki towarzyszące tym wspaniałym chwilom". Wystąpią m.in. Bohdan Łazuka, Maryla Rodowicz, Andrzej Dąbrowski, Bednarek Band, Liber & InoRos, Golden Life, Złe Psy i Krzysztof Krawczyk.

Tego dnia na festiwalu transmitowany będzie mecz towarzyski Polska-Chile. Smuga podkreślił, że "pierwszy raz w 55-letniej historii festiwalu w Opolu amfiteatr opolski zamieni się w wielką strefę kibica".



Po meczu odbędzie się konkurs na hymn polskiej reprezentacji, w którym powalczą: Pectus ("Smak zwycięstwa"), InoRos ("Dawaj Polska"), Rudnik ("Twój dzień"), Orły.PL ("Chodź na mecz"), Kombi ("Polska drużyna"), Chucho & HCR ("Ole Ole"), Blondyn i polscy fani z Irlandii ("Lecimy do Rosji"). Pierwszy dzień zakończy koncert "Debiuty". O nagrodę im. Anny Jantar przyznawaną przez jury oraz nagrodę TVP S.A. rywalizować będą: Dollz ("Nibyland"), Girls on Fire ("Siła kobiet"), Goch ("Kobieta prasująca"), Krzysztof Iwaneczko ("Tonę"), Kasia Lins ("Wiersz Ostatni"), Karolina Micor ("Ataki"), Siostry Melosik ("Batumi"), Michał Sołtan ("Dzieje się") i Edyta Strzycka ("Nowy horyzont").

W sobotę 9 czerwca odbędą się dwa wydarzenia. Podczas koncertu "Premiery" artyści będą walczyć o nagrodę im. Karola Musioła, oraz o nagrodę TVP S.A. W tej kategorii wezmą udział: Future Folk ("Krakowiacy i górale"), Marta Gałuszewska ("Nie mów mi nie"), Tomasz Karolak i Pączki w Tłuszczu ("Kiedy rozum śpi"), K.A.S.A. ("Piasek"), Jakub Krystyan ("Ty mnie znasz"), Ola Nizio ("Kuloodporna"), Piotr Rubik ("Pół na pół"), Tulia ("Jeszcze cię nie ma") i Sławek Uniatowski ("Rano").



Gościnnie wystąpią Krzysztof Krawczyk (55-lecie obecności na scenie), Blue Cafe, Kasia Cerekwicka oraz Maciej Miecznikowski z zespołem Leszcze.

Po konkursie odbędzie się koncert podsumowujący dorobek polskiej piosenki literackiej i kabaretowej pt. "Ja to mam szczęście". Jego reżyser Beata Szymańska powiedziała "wszystkie teksty napisali geniusze pióra, jest to wyznacznik tego koncertu. Starałam się, żeby to był przekrój przez to 100-lecie". Usłyszymy teksty m.in. Mariana Hemara, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Jacka Cygana. Utwory będą zaprezentowane w nowych aranżacjach Grzegorza Urbana.

Wystąpią m.in.: Janusz Radek, Monika Dryl, Damian Ukeje, Mikołaj Krawczyk, Przemysław Babiarz, Grażyna Auguścik, Katarzyna Żak, Natalia Sikora, Agata Nizińska, Katarzyna Dąbrowska, Krzysztof Kiljański, Elżbieta Romanowska, Olga Szomańska, Edyta Geppert, Jacek Kawalec, Olga Bończyk, Paulina Gruszecka, Szymon Pejski, Agnieszka Twardowska, Marek Kaliszuk, a koncert poprowadzi Maciej Miecznikowski.

Prowadzony przez Tomasza Kammela, Andrzeja Krzywego i Ifi Ude koncert "Od Opola do Opola" rozpocznie trzeci dzień festiwalu. Na scenie pojawią się tacy wykonawcy jak: Edyta Górniak, Sławomir, Kasia Kowalska, Margaret, Natalia Szroeder, Wanda i Banda, Gromee, Edyta Geppert, Kortez, Red Lips, Sarsa, Stanisława Celińska oraz Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.

Edyta Górniak wykona swój przebój nagrany z Donatanem - "Andromeda". "Super Express" informuje, że podczas występu towarzyszyć jej będą tancerze Agustina Egurroli.

Wokalistka ponownie pojawi się na scenie kilkadziesiąt minut później w koncercie zatytułowanym "Piosenka ci nie da zapomnieć. Koncert Przebojów stulecia". Usłyszymy wówczas wielkie polskie przeboje w nowych aranżacjach, i w wykonaniu innych artystów.

Górniak zaśpiewa jedną ze swoich ulubionych polskich piosenek - "Co mi, Panie, dasz" Beaty Kozidrak i Bajmu.

Na widowni mają pojawić się najbliżsi Edyty - mama, tata oraz 14-letni syn Allan, który razem z Górniak przyleci prosto z Los Angeles.

Do udziału w koncercie zaproszono artystów wszystkich pokoleń, których opolska publiczność doskonale zna i ceni. Na scenie pojawią się również m.in. Halina Mlynkova, Kombii, Natalia Szroeder, Katarzyna Cerekwicka, Sławomir Uniatowski, Natalia Sikora, Małgorzata Ostrowska, Daria Zawiałow, Rafał Brzozowski, Andrzej Krzywy, Andrzej Lampert, Marek Piekarczyk, De Mono, Red Lips, Ryszard Rynkowski, Feel, Damian Ukeje, Łukasz Drapała, Ifi Ude, Katarzyna Moś i Łukasz Zagrobelny. Koncert poprowadzi Artur Orzech.

W 2017 r. ze względu na masową rezygnację wykonawców w tym głównej gwiazdy festiwalu, Maryli Rodowicz (powodem była atmosfera skandalu wokół festiwalu i śmierć jej matki Janiny Rodowicz-Krasuckiej) oraz rozwiązanie umowy przez prezydenta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego, impreza została zawieszona. Ostatecznie w wyniku porozumienia pomiędzy TVP a miastem Opole ustalono, że festiwal jednak się odbędzie. Termin koncertów przesunięto na 15-17 września.