Festiwal w Opolu 2017: Znamy uczestników Premier i Debiutów

Tegoroczny Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu odbędzie się w dniach 9-11 czerwca. Wszystkie koncerty będą transmitowane w TVP1, a dodatkowe relacje pokaże m.in. TVP3 Opole.

W ramach imprezy, jak co roku, odbędą się koncerty Debiuty i Premiery. Zabraknie za to Superjedynek, których formuła - zdaniem organizatorów - wyczerpała się. W miejsce tego konkursu zaplanowano koncert pod hasłem "Od Opola do Opola", z największymi gwiazdami i przebojami minionych 12 miesięcy.

Poznaliśmy uczestników koncertu Premiery, który odbędzie się 9 czerwca. Są to: Katarzyna Cerekwicka ("Bez ciebie"), Dr Misio ("Pismo"), Golec uOrkiestra ("Hop na top"), Lanberry ("Zagadka"), Monika Lewczuk i Antek Smykiewicz ("Biegnę"), Pectus ("Iluzja"), Kasia Popowska ("Tyle tu mam"), Izabela Trojanowska ("Skos"), Szymon Wydra ("Dla ciebie"), Zakopower ("Było minęło") oraz na zasadzie "dzikich kart" przyznanych przez TVP z rekomendacji Polskiego Radia SA - Patrycja Zarychta ("Uwolnij mnie"), NaVi feat. Damian Ukeje ("Teraz wiem"). Zwycięzcę konkursu wybiorą widzowie w głosowaniu sms i przez aplikację internetową.

Spośród nadesłanych do TVP zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wyłoniła także sześcioro uczestników koncertu Debiuty. W drugim dniu festiwalu 10 czerwca na scenie amfiteatru zadebiutują: BBR&G ("Szmaragdowa mgła"), Arkadiusz Kłusowski ("To już za nami"), Karolina Leszko ("Oboje wiemy"), Octavia ("Gdy zamykam oczy"), Ravel ("Wstawaj"), Sen ("Wiem") oraz Aneta Nayan ("Nowy dom"), której Telewizja Polska, z rekomendacji Polskiego Radia SA, przyznała "dziką kartę".

W koncercie Debiuty wystąpią także laureaci wyłonieni w ramach programu "O!Polskie Przeboje". Widzowie poznali już dwóch wykonawców - Leona ("Tylko powiedz") i Ogień ("Mary Jane"), nazwiska pozostałych dwóch zostaną ogłoszone na początku czerwca. Do zwycięskiej jedenastki dołączy również Swiernalis ("Dzikie palmy") - laureat wyłoniony w ramach opolskich eliminacji do tegorocznych Debiutów, zorganizowanych przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.



Podczas opolskiego festiwalu zaprezentowany zostanie również koncert-kabareton Jana Pietrzaka, który świętuje 50-lecie działalności artystycznej. Celebrowane będą również jubileusze 50-lecia obecności na scenie Maryli Rodowicz (artystka pracuje obecnie nad nową płytą) i 25-lecia Andrzeja "Piaska" Piasecznego.