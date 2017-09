Fergie nie zwalnia tempa ("A Little Work")

W krótkim odstępie czasu Fergie zaprezentowała teledyski niemal do wszystkich utworów z wizualnego albumu "Double Dutchess".

11 lat po debiutanckim albumie "The Dutchess", ośmiokrotna laureatka Grammy 22 września powróciła z następcą w postaci wizualnego albumu "Double Dutchess" wydanego sumptem jej własnej wytwórni Dutchess Music.

42-letnia Fergie ujawniła już następujące utwory z nadchodzącej płyty: "L.A Love (La La)", "Hungry", "M.I.L.F. $", "Life Goes On", "Hungry" (nagrany z Rickiem Rossem) oraz "You Already Know" z udziałem Nicki Minaj.

W przeciągu ostatnich pięciu dni zaprezentowała teledyski do kolejnych nagrań: "Like It Ain't Nuttin'", "Enchanté (Carine)" feat. Axl Jack, "Just Like You", "Save It Til Morning", "Tension", "A Little Work", "Love Is Pain" i "Love Is Blind".

Z tych wymienionych największą popularność na razie zdobył utwór "Enchanté (Carine)", w którym wokalnie Fergie wsparł jej 4-letni synek Axl Jack.



Clip Fergie Enchanté (Carine) ft. Axl Jack

Axl Jack pojawia się za to w 11-minutowym teledysku do "A Little Work". Za jego reżyserię odpowiada szwedzki twórca Jonas Akerlund, mający na koncie współpracę z takimi gwiazdami, jak m.in. Madonna, Lady Gaga, Metallica, Beyonce, Taylor Swift, The Rolling Stones czy Roxette.



To jedna z najbardziej osobistych piosenek z płyty "Double Dutchess" - opowiada o depresji i uczuciach, które towarzyszą leczeniu psychiatrycznemu.

Clip Fergie A Little Work

