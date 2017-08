Fergie nago promuje płytę "Double Dutchess"

Na Instagramie Fergie pojawiła się seria zdjęć promujących jej nowy album "Double Dutchess".

Fergie promuje nową płytę /John Salangsang/Invision/AP/Fotolink /Getty Images

Przypomnijmy, że członkini The Black Eyed Peas pracuje nad drugim solowym albumem. Pierwotnie wydawnictwo na rynku miało pojawić się na początku tego roku, jednak premiera przesunęła się na nieznany bliżej termin.

Reklama

Bardzo prawdopodobne, że wokalistka wkrótce zaprezentuje nową muzykę swoim fanom, gdyż na jej Instagramie pojawiła się seria tajemniczych zdjęć i filmików z udziałem wokalistki.

Przypomnijmy, że do tej pory Fergie zaprezentowała cztery utwory z nowej płyty - "L.A Love (La La)", "Hungry", "M.I.L.F. $" oraz "Life Goes On".

Poprzedni album wokalistki - "The Dutchess" - ukazał się w 2006 roku i znalazły się na nim takie przeboje jak "Fergalicious", "London Bridge" i "Big Girls Don’t Cry".