Father John Misty przestrzega przed wirtualną rzeczywistością (utwór "Total Entertainment Forever")

W sobotę (4 marca) Father John Misty wystąpił w programie "Saturday Night Live". Na scenie programu muzyk zaprezentował utwór "Total Entertainment Forever", w którym śpiewa m.in. o seksie z Taylor Swift w wirtualnej rzeczywistości.

Father John Misty przestrzega przed wirtualną rzeczywistoscią /Ben Gabbe / Getty Images

Druga płyta Father John Misty'ego "Pure Comedy" trafi do sprzedaży 7 kwietnia 2017 roku. Promują ją utwory "Pure Comedy", "Two Wildly Different Perespectives", "Ballad of Dying Man" oraz "Total Entertainment Forever".

W ostatnim wymienionym numerze, który Father John Misty wykonał również w programie "Saturday Night Live", padają słowa o seksie z Taylor Swift w wirtualnej rzeczywistości.

Joshua Tillman (bo tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko muzyka) w rozmowie z "Exclaim" wytłumaczył sens piosenki.

"Nie chcę, żeby to przytrafiło się Taylor Swift. To najgorsze, co mogę pomyśleć. Jednak to się już dzieje. Internet miał stać się informacyjną utopią, gdzie każdy może mieć głos i wszyscy jesteśmy połączeni, a zamienił się w pornografię, za którą podąża jedynie oburzenie. Nowe narzędzia reprezentują pewien postęp, ale jeśli posiadając najnowsze technologie wciąż zachowujemy się, jak maniacy opętani pożądaniem, to czy naprawdę osiągnęliśmy postęp?" - pytał Father John Misty.

Wokalista dodał również, że każda osoba, która twierdzi, że wirtualna rzeczywistość nie zamieni się w miejsce, gdzie będzie można uprawiać seks z celebrytami, ten oszukuje sam siebie.

Poprzednia płyta Father John Misty'ego "I Love You Honeybear" ukazała się w lutym 2015 roku.



Wideo Father John Misty - Total Entertainment Forever

Wideo Father John Misty: Total Entertainment Forever - SNL