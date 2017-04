Father John Misty krzyżuje Kurta Cobaina. Zobacz klip "Total Entertainment Forever"

Father John Misty zaprezentował teledysk do utworu "Total Entertainment Forever", który promuje jego album "Pure Comedy".

Father John Misty zaprezentował nowy teledysk /Kevin Winter /Getty Images

W teledysku do "Total Entertainment Forever" Jerzy Waszyngton w okularach wirtualnej rzeczywistości doświadcza symulacji, w której Kurt Cobain zostaje ukrzyżowany przez korporacyjnych faszystów.

Reklama

W klipie wystąpił Father John Misty, a także Thomas Bayne, Macaulay Culkin, Jack Dishel, Spencer Fox, David Garland, Toby Goodshank, Adam Green, Mical Klip, Tei Shi oraz Dan Shure.

Teledysk został wyreżyserowany przez Four Gods and a Baby (Adam Green, Thomas Bayne, Toby Goodshank, Macaulay Culkin). Za jego edycję odpowiedzialny jest Jordan Galland. Kostiumy zaprojektowała Cara Alpert oraz Jessie Abraham.

Przypomnijmy, że na początku "Total Entertainment Forever" padają słowa o seksie z Taylor Swift w wirtualnej rzeczywistości.

Joshua Tillman (tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko muzyka) w rozmowie z "Exclaim" wytłumaczył sens piosenki.

"Nie chcę, żeby to przytrafiło się Taylor Swift. To najgorsze, co mogę pomyśleć. Jednak to się już dzieje. Internet miał być informacyjną utopią, gdzie każdy może mieć głos i wszyscy jesteśmy połączeni, a zamienił się w pornografię, za którą podąża jedynie oburzenie. Nowe narzędzia reprezentują pewien postęp, ale jeśli posiadając najnowsze technologie, wciąż zachowujemy się jak maniacy opętani pożądaniem, to czy naprawdę go osiągnęliśmy?" - mówił.



"Pure Comedy" na półki sklepowe trafił 7 kwietnia. Nad produkcją płyty artysta pracował wraz z Jonathanem Wilsonem. Za miksy odpowiedzialni są obaj panowie oraz Trevor Spencer. Do współpracy nad utworami Josh zaprosił takich muzyków jak Gavin Bryars, Nicko Muhly czy Thomas Bartlett.



Clip Father John Misty Total Entertainment Forever

Sprawdź tekst utworu "Total Entertainment Forever" w serwisie Teksciory.pl