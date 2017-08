Fan skrytykował zdjęcie Halsey na okładce "Playboya". Jak zareagowała?

Amerykańska wokalistka Halsey opublikowała na Instagramie zdjęcie okładek - "Playboya" i "Flaunt" - na których widnieją jej zdjęcia. Jeden z użytkowników skrytykował za to gwiazdę, sugerując, że feministka, za którą się uważa, nie powinna pozować nago. Co na to Halsey?

Halsey wzięła ostatnio udział w sesji okładkowej nowego numeru "Playboya".

Magazyn, który jakiś czas temu postanowił zrezygnować z "rozbieranych" zdjęć, kierowany spadkiem wyników sprzedaży wrócił do tego zwyczaju.

Amerykańska wokalistka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym widać okładkę wspomnianego "Playboya" oraz magazynu "Flaunt". Na obydwu widnieje jej zdjęcia.

Pod postem pojawił się nieprzychylny komentarz jednego z użytkowników Instagrama: "Jesteś feministką, ale świecisz biustem w 'Playboyu’".

Wpis ten postanowiła skomentować sama zainteresowana.

"Tak, to jest szalone. Mogę pokazywać moje cycki w 'Playboyu', występować na koncercie z okazji wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla, przemawiać na gali planowanego rodzicielstwa z Hillary Clinton, trząść moim tyłkiem na 300 scenach, dawać przemowę dla ONZ, wypić 150 szotów tequili, zdobyć z albumem pierwsze miejsce listy przebojów i brać udział w Marszu Dla Życia i zrobić to wszystko w JEDNYM roku. Wiadomość z ostatniej chwili. Kobieta może być wielowymiarowa. # WeAreNotJustOneThing (ang. Nie jesteśmy tylko jedną rzeczą - przyp. red). Żeby była k**wa jasność" - napisała Halsey.

W najnowszym numerze amerykańskiego "Playboya" amerykańska wokalistka udzieliła długiego wywiadu, w którym opowiada o traumie, jaką przeżyła, gdy poroniła, a także o swoim pochodzeniu.

Przypomnijmy, że Halsey promuje obecnie swój najnowszy, drugi w dyskografii, album "Hopeless Fountain Kingdom".