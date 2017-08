Exhumed: Szczegóły "Death Revenge"

Deathmetalowcy z kalifornijskiego Exhumed odliczają już dni do premiery nowego albumu.

Exhumed jeszcze bardziej mroczny

"Death Revenge", szóstą płytę kwartetu z San Jose, zarejestrowano pod okiem producenta Jarretta Pritcharda (Goatwhore, Eternal, Gruesome).



Okładkę zaprojektował amerykański grafik Orion Landau.



Kanwą pierwszego koncepcyjnego albumu w historii Exhumed są wydarzenia z końca lat 20. XIX wieku, kiedy to w szkockim Edynburgu doszło do serii brutalnych zabójstw, a ciała ofiar sprzedawano ówczesnym anatomom w ramach makabrycznego procederu plądrowania grobów i podziemnego handlu zwłokami.



"Wydaje mi się, że ten album posiada mroczniejszy klimat niż dwie poprzednie płyty" - o nowym longplayu powiedział Matt Harvey, frontman Exhumed.



“Death Revenge" trafi na rynek 13 października nakładem Relapse Records. Album dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.



Z utworem "Defenders Of The Grave" z nowej płyty Exhumed możecie się zapoznać poniżej:

EXHUMED - "Defenders of the Grave" (Official Audio)

Oto lista kompozycji albumu "Death Revenge":

1. "Death Revenge Overture"

2. "Defenders Of The Grave"

3. "Lifeless"

4. "Dead End"

5. "Night Work"

6. "Unspeakable"

7. "Gravemakers Of Edinburgh"

8. "The Harrowing"

9. "A Funeral Party"

10. "The Anatomy Act Of 1832"

11. "Incarnadined Hands"

12. "Death Revenge".