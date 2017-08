Exaited: "Dziś ci to powiem" z nagrodą w Ostródzie

Już ponad 26 mln odsłon ma teledysk "Dziś ci to powiem" duetu Exaited, który pod koniec lipca na Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie zdobył nagrodę za najlepszy klip.

Kadr z teledysku "Dziś ci to powiem" Exaited

Działającą od 2006 roku grupę tworzą Agnieszka Drewnicka i Tomasz Sidoruk. Pierwszym przebojem duetu stał się utwór "We Can Dance" nagrany przy współpracy z Alchemist Project.

W 2014 r. szeroką popularność zespołowi Exaited przyniósł utwór "W sercu mi graj" nagrany w duecie z Zenkiem Martyniukiem (Akcent).

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie to największa impreza dla fanów muzyki tanecznej i disco polo. W tym roku poza rodzimymi gwiazdami gatunku (m.in. Akcent, Boys, MIG, Classic, Milano, Czadoman) wystąpili również Real McCoy i La Bouche.



"Ciężko nam opisać to co czujemy, że to właśnie nasz teledysk był tym najlepszym" - cieszą się muzycy Exaited.

"Jesteśmy mega dumni i szczęśliwi! Teraz z jeszcze większym zapałem bierzemy się do pracy by robić dla Was jeszcze lepsze klipy!" - chwalą się przedstawiciele Respect Media, którzy zrealizowali nagrodzony teledysk.



Clip Exaited Dziś ci to powiem