Ewelina Lisowska szuka miłości (teledysk "T-shirt")

Piosenka "T-shirt" zapowiada nową płytę Eweliny Lisowskiej, która ukaże się już w czerwcu.

Poprzedni album wokalistki - "Ponad wszystko" - ukazał się w listopadzie 2016 r.

Clip Ewelina Lisowska W sercu miasta

Od tego czasu Ewelina Lisowska wydała jeszcze singel "W sercu miasta", który był pierwszym zwiastunem czwartej płyty.

Teraz wokalistka prezentuje teledysk do piosenki "T-shirt".

"Pomysł na tekst powstał bardzo spontanicznie na próbie. Graliśmy z chłopakami energiczny kawałek, który świetnie kleił mi się po angielsku. Próbowałam wpleść te dwa zapożyczenia językowe (T-shirt, love) w polski tekst i poszło! Koledzy nie byli zadowoleni i do tej pory się dziwią, że to się dzieje naprawdę" - opowiada Ewelina.

"Lubię sobie pożartować, więc tak przerysowany utwór jest totalnie w moim stylu! Sprowadziłam tu rolę kobiety do bycia ozdobą. Ładny kwiatek do towarzystwa mężczyzny. Nie od dziś wiadomo, że nie ze mną takie numery! Bardzo wierzę w niezależność i siłę kobiet - sama trenuję kickboxing i crossfit. Mam nadzieję, że ten muzyczny żarcik zainspiruje płeć piękną do wzięcia spraw w swoje ręce. Faceci natomiast niech się nie łudzą, że będziemy za nimi biegać, przynosić dobry humor na śniadanie i podkładać parasol, gdy kapie na głowę!" - dodaje ze śmiechem Lisowska.

Clip Ewelina Lisowska T-shirt

Autorami nagrania są Ewelina Lisowska, Maciej Wiergowski, Oskar Podolski, Michał Dąbrowski i Jarek Baran. Ten ostatni odpowiedzialny jest również za produkcję, miks i mastering.

Teledysku nakręcił Alan Kępski, pracujący już wcześniej z Eweliną Lisowską, a także z m.in. Ewą Farną, Sarsą, Justyną Steczkowską, Pauliną Przybysz i Kasią Popowską.