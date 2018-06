Ewelina Lisowska i różne kolory (nowa płyta "Cztery")

W piątek (22 czerwca) do sklepów trafiła płyta "Cztery" Eweliny Lisowskiej.

Poprzedni album wokalistki - "Ponad wszystko" - ukazał się w listopadzie 2016 r.

Pierwszą zapowiedzią czwartej płyty Eweliny Lisowskiej był singel "W sercu miasta".

Kolejnym utworem zaprezentowanym jeszcze przed premierą był "T-shirt".

"Pomysł na tekst powstał bardzo spontanicznie na próbie. Graliśmy z chłopakami energiczny kawałek, który świetnie kleił mi się po angielsku. Próbowałam wpleść te dwa zapożyczenia językowe (T-shirt, love) w polski tekst i poszło! Koledzy nie byli zadowoleni i do tej pory się dziwią, że to się dzieje naprawdę" - opowiada Ewelina.

"Lubię sobie pożartować, więc tak przerysowany utwór jest totalnie w moim stylu! Sprowadziłam tu rolę kobiety do bycia ozdobą. Ładny kwiatek do towarzystwa mężczyzny. Nie od dziś wiadomo, że nie ze mną takie numery! Bardzo wierzę w niezależność i siłę kobiet - sama trenuję kickboxing i crossfit. Mam nadzieję, że ten muzyczny żarcik zainspiruje płeć piękną do wzięcia spraw w swoje ręce. Faceci natomiast niech się nie łudzą, że będziemy za nimi biegać, przynosić dobry humor na śniadanie i podkładać parasol, gdy kapie na głowę!" - dodaje ze śmiechem Lisowska.

Wytwórnia zapowiedziała "Cztery" jako "totalnie popową" odsłonę Lisowskiej, którą szersza publiczność poznała w "Mam talent" (nie awansowała do półfinału) i "X Factor" (czwarte miejsce w drugiej edycji w 2012 r.), gdzie wystąpiła jako wokalistka post hardcore'owej grupy Nurth.

Po pierwszych sukcesach, ale jeszcze przed "X Factor" 19-letnia wówczas Ewelina zapewniała w rozmowie z Interią, że niezależnie od tego, czy zrobi karierę czy nie, "radiowych kotletów" wykonywać nie będzie.

"Na krążku znajdziemy klimatyczne, popowe ballady, reggaetonowe brzmienia, a nawet disco beat, w którym utrzymany jest singel zapowiadający album. W roli gościa pojawił się producent Matheo, który nadał tej kooperacji bardzo nowoczesny wyraz. Artystka bawi się gatunkiem pop i pokazuje różne jego kolory" - przekonuje wydawca płyty "Cztery".

Oto szczegóły płyty "Cztery":

1. "Latawce"

2. "Na na na"

3. "W sercu miasta"

4. "Most"

5. "Nie ufaj"

6. "T-shirt"

7. "Pokonamy sztorm"

8. "Polećmy wyżej" (ft. Matheo)

9. "Nad ziemią"

10. "Kalejdoskop".