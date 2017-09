Ewa Farna wyszła za mąż w tajemnicy!

Przed kilkoma dniami odbył się ślub Ewy Farnej i gitarzysty jej zespołu - Martina Chobota.

Ewa Farna i Martin Chobot wzięli ślub /AKPA

O ślubie Ewy Farnej mówiło się już od dawna, jednak sama wokalistka nigdy nie komentowała tych doniesień.

Teraz sama potwierdziła, że wyszła za mąż, publikując zdjęcie na Instagramie.

"Kochani fani, nawet nie wiecie, jak niezmiernie się cieszę, że mogę Was o tym poinformować 'osobiście', własnymi słowami. Bo jak się bardzo chce, to można, nawet w świecie showbussinesu, albo mamy szczęście do ludzi wokół siebie, którzy obdarzeni naszym zaufaniem, zatrzymali w tajemnicy..." - zaczęła wokalistka, która od wielu lat żyła w związku i przyjaźni z kolegą z zespołu, Martinem Chobotem.

"Parę dni temu wzięliśmy z moim Martinem ślub i przeżyliśmy najpiękniejszy dzień naszego życia. Po 4 latach związku, po 9 latach wspólnej przyjaźni w zespole. I tyle" - dodała Farna.

Przypomnijmy, że 30 września w Hali Widowiskowo-Sportowej w Lublinie odbędzie się wyjątkowy koncert Ewy Farnej, która świętuje swoje 10-lecie na polskiej scenie muzycznej.

"10 lat na scenie to jest taki fajny moment, który chcę świętować z fanami. Nie chcę świętować sama, dlatego zaprosiłam na ten wyjątkowy koncert swoich gości" - zapowiada.

U jej boku gościnnie pojawią się Ewelina Lisowska i raper KaeN.

