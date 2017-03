​Ewa Farna poprowadzi nowy program w RMF FM

W sobotę 11 marca o godz. 15 na antenie RMF FM zadebiutuje nowy program "Ewa Farna - To lubię!".

Ewa Farna rozpoczyna przygodę w radiu.

W zapowiedzi czytamy, że program "Ewa Farna - To lubię!" to "przede wszystkim cała masa ulubionych przebojów i nieznanych historii z życia tej przebojowej gwiazdy, barwne kulisy show-biznesu i bardzo rockandrollowe lekcje języka czeskiego"

Przypomnijmy, że Ewa Farna pełni obecnie funkcję jurorki w nowej odsłonie "Idola".

Program wrócił na antenę po 12 latach. W skład nowego jury oprócz Ewy Farnej weszli Elżbieta Zapendowska (była jurorką wszystkich poprzednich czterech edycji, potem była w m.in. "Must Be The Music"), Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). W roli prowadzącego ponownie występuje Maciek Rock.

