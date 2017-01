Ewa Farna jako jeżozwierz w filmie "Sing" (wideo)

6 stycznia do polskich kin wchodzi animowany film "Sing". Głosu zbuntowanej jeżozwierzycy o imieniu Ash użycza Ewa Farna.

Ewa Farna nagrała piosenkę do filmu "Sing" /materiały promocyjne

W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez koalę Bustera Moona popada w tarapaty. Kochając teatr, zrobi on jednak wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs, który pomoże odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos, który ocali teatr.

Do konkursu staną: nucąca cicho jak mysz pod miotłą Mysz, nieśmiała Słonica, której towarzyszy pewna siebie matka, młody gangster Gorilla i punkowa rebeliantka Jeżozwierzyca.

W polskiej wersji językowej głosów udzielają m.in. Marcin Dorociński, Ewa Farna, Małgorzata Socha, Katarzyna Sawczuk, Adam Zdrójkowski, Krzysztof "Jankes" Jankowski, Jarosław Boberek i Małgorzata Walewska.

Za produkcję muzycznej komedii animowanej "Sing" odpowiadają twórcy sukcesu "Minionków" i "Sekretnego życia zwierzaków domowych".

W filmie pojawia się ponad 65 piosenek, wielkich międzynarodowych przebojów - od Franka Sinatry i Beatlesów aż po Katy Perry czy Kanye Westa.

Każda z głównych postaci filmu wykonuje piosenki, z którymi łatwo im się utożsamić. Rosita na przykład śpiewa wyzwoleńczy hymn Katy Perry "Fireworks", Gunter pojawia się w piosence Lady Gaga "Bad Romance", a romantycznego Johnny'ego usłyszymy w wielkim hicie Johna Legenda "All of Me". Mike - co nikogo nie dziwi - zaśpiewa czarownym głosem Franka Sinatry.

Na potrzeby filmu powstała piosenka "Faith", którą wykonują Ariana Grande w duecie ze Steviem Wonderem.

