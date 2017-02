​Evocation przed premierą "The Shadow Archetype"

Deathmetalowa formacja Evocation ze Szwecji ujawniła szczegóły premiery swojego piątego albumu.

Piąty album Evocation coraz bliżej

Płyta "The Shadow Archetype" powstała w kilku miejscach. We własnym studiu Acacia Avenue zespół zarejestrował gitary, bas i wokal prowadzący. Miks (Daniel Bergstrand) i mastering (George Nerantzis) wykonano w studiu Dugout, gdzie nagrano także dodatkowe wokale. Ścieżki perkusji zarejestrowano w studiu Crehate pod okiem Oscara Nilssona.

Na albumie "The Shadow Archetype" w roli sesyjnego muzyka usłyszymy duńskiego perkusistę Pera Mollera Jensena, znanego niegdyś m.in. z The Haunted i Invocator.

Okładkę nowej płyty Evocation, po raz kolejny, przygotował polski artysta Michał "Xaay" Loranc.

"Album ten jest krokiem ku korzeniom, a zarazem sięga do przyszłości. Brzmienie tej płyty to pod wieloma względami odzwierciedlenie oddziaływania między mną a Simonem (Exnerem, drugim gitarzystą), który skomponował muzykę na ten album. Ja jestem większym zwolennikiem oldskulowego death metalu, on z kolei wywodzi się z młodszego pokolenia deathmetalowych szaleńców, którym podoba się technika i brutalność. Jakimś sposobem udało nam się połączyć oba te oblicza death metalu w twór pod nazwą 'The Shadow Archetype'" - powiedział Marko Palmen, gitarzysta Evocation.

Album "The Shadow Archetype" będzie mieć swą premierę 10 marca, już w barwach nowego wydawcy, Metal Blade Records.

Utwór "Children Of Stone" Evocation z longplaya "The Shadow Archetype" możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Evocation "Children of Stone" (OFFICIAL)

Oto lista kompozycji albumu "The Shadow Archetype":



1. "Into Ruins"

2. "Condemned To The Grave"

3. "Modus Operandi"

4. "Children Of Stone"

5. "The Coroner"

6. "The Shadow Archetype"

7. "Blind Obedience"

8. "Survival Of The Sickest"

9. "Sulphur And Blood"

10. "Imperium Fall"

11. "Dark Day Sunrise".