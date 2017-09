Eurowizja Junior 2017: Znamy skład jury polskich eliminacji

1 października poznamy polskiego reprezentanta na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci (Junior Eurovision Song Contest).

Natalia Szroeder pomoże wybrać polskiego reprezentanta na Eurowizją dla Dzieci /AKPA

Polskie eliminacje do Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci (Junior Eurovision Song Contest) pokaże TVP1. Koncert odbędzie się w niedzielę 1 października o godz. 17.30.

Naszego reprezentanta wybiorą widzowie głosując za pomocą SMS-ów oraz specjalne jury.

Zasiądą w nim: dziennikarz muzyczny i głos Eurowizji Artur Orzech; wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów Natalia Szroeder oraz młoda wideoblogerka i wokalistka Sylwia Lipka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Szroeder o inspiracjach muzycznych INTERIA.PL

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sylwia Lipka Uskrzydlasz mnie

Koncert poprowadzi wokalista Rafał Brzozowski, którego w ostatnim czasie możemy oglądać jako prowadzącego teleturniej "Koło fortuny".

Konkurs Eurowizji dla Dzieci przeznaczony jest dla młodych wykonawców w wieku od 9 do 14 lat. Po raz pierwszy zorganizowano go w 2003 r.

Polska brała udział w dwóch pierwszych edycjach (odpowiednio Kasia Żurawik i zespół KWADro), a do rywalizacji powróciła w 2016 r., gdy nasz kraj reprezentowała Olivia Wieczorek.

Wideo Olivia Wieczorek - Nie Zapomnij (Poland) LIVE Junior Eurovision 2016

Do tegorocznych eliminacji zakwalifikowano 10 uczestników. Dominika Ptak ("Anioły"), AMSki ("Pod prąd") i WAMWAY ("Jesteś mym marzeniem") próbują swoich sił drugi raz z rzędu.

Zestaw uzupełniają Monika Urbanowicz ("Płomień miłości"), Natalia Wawrzyńczyk ("Nie jesteś sam"), Ula Kowalska ("Jestem jaka jestem"), Tomasz Bao ("Pochodnie"), Staś Kukulski ("To co żyje w nas"), Maya & Marcel ("Tacy sami") oraz Alicja Rega ("Mój dom").

Alicja Rega ma na koncie występy w telewizyjnych programach "Mali giganci" (została wybrana najlepszą wokalistką show) i "Hit! Hit! Hurra!". Do współpracy zaprosił ją kompozytor Piotr Rubik, autor eurowizyjnej piosenki Olivii Wieczorek z 2016 r.

Występy telewizyjne zaliczyły też Monika Urbanowicz ("Mam talent" i "Mali giganci") i Natalia Wawrzyńczyk ("Must Be The Music").

Z kolei 13-letnia Dominika Ptak wzięła udział w Konkursie Premiery na tegorocznym Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Festiwal w Opolu 2017: Konkurs Debiuty 1 11 Grupa Moa wygrała konkurs Debiuty na Festiwalu w Opolu 2017. Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 11

Finał Junior Eurovision Song Contest odbędzie się 26 listopada w stolicy Gruzji - Tbilisi.