Eurowizja 2018: Znamy datę polskich preselekcji

Do czwartku 1 lutego Telewizja Polska przyjmuje zgłoszenia piosenek do krajowych eliminacji do tegorocznej Eurowizji. Stacja podała właśnie, kiedy odbędzie się koncert preselekcji.

Czy Michał Szpak ponownie wystartuje w preselekcjach do Eurowizji? AKPA

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w Lizbonie w dniach 8 - 12 maja. W całej Europie ruszyły przygotowania do wyłonienia reprezentantów poszczególnych krajów. Również w Polsce rozpoczęto poszukiwania kandydata.



Oficjalną listę wykonawców, którzy zaprezentują się w specjalnym koncercie eliminacyjnym do Eurowizji poznamy prawdopodobnie 6 lutego. Reprezentant zostanie wyłoniony przez głosowanie widzów oraz punkty przyznawane przez jurorów. W przypadku remisu decydujący głos będą mieli sędziowie.

Do 1 lutego przyjmowane są zgłoszenia.

Koncert Krajowych Eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2018 odbędzie się 3 marca o godz. 21:30. Transmisję wydarzenia tradycyjnie pokaże TVP1.

Na liście potencjalnych kandydatów do występu w preselekcjach są m.in. Michał Szpak, Sławomir, Dorota Osińska, Sylwia Grzeszczak, Natasza Urbańska, Lanberry, Kasia Nova, Anna Karwan, Ramona Rey, Patrycja Zarychta, Bartek Wrona, Girls On Fire, Alicja Ruchała i Mariusz Wawrzyńczyk.



Przypomnijmy, że w 2017 roku nasz kraj na Eurowizji w Kijowie reprezentowała Kasia Moś, która zajęła 22. miejsce, zdobywając 64 punkty.