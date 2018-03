Eurowizja 2018: Margaret nie będzie reprezentowała Szwecji

Margaret wystąpiła w finale Melodifestivalen 2018, szwedzkich eliminacji do 63. Konkursu Piosenki Eurowizji. Polska gwiazda zajęła siódme miejsce. Szwecję w Lizbonie będzie reprezentować Benjamin Ingrosso z piosenką "Dance You Off".

Margaret nie pojedzie na Eurowizję /Baranowski / AKPA

Piosenka Margaret "In My Cabana", została ogłoszona do konkursu przez jej macierzystą wytwórnię. Była jedną z około trzech tys. piosenek aspirujących do udziału w finale preselekcji, które odbyły się w podczas Melodifestivalen, najpopularniejszego festiwalu muzycznego w Szwecji.

Margaret startowała w polskich preselekcjach do 61. Konkursu Eurowizji z piosenką "Cool Me Down". Ostatecznie zajęła drugie miejsce, za Michałem Szpakiem.



63. Konkurs Piosenki Eurowizji 2018 odbędzie się 8, 10 i 12 maja w Lizbonie. Polskę reprezentował będzie Gromee i Lukas Meijer z utworem "Light Me Up".



Wideo Margaret – In My Cabana

