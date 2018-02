Eurowizja 2018: Maja Hyży i jej "Błysk (Skin)"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do piosenki "Błysk (Skin)", z którą Maja Hyży zakwalifikowała się do finału polskich preselekcji do Eurowizji.

Maja Hyży na okładce singla "Błysk (Skin)" /Universal Music Polska

Maja Hyży swoją profesjonalną karierę zaczęła od przygody z programem "X Factor", gdzie pojawiła się z ówczesnym mężem Grzegorzem Hyżym. Swoim występem na castingu udało jej się przekonać do siebie jurorów, a wielką karierę wróżył jej Kuba Wojewódzki.

Ostatecznie wokalistka uczestniczka swoją przygodę z talent show zakończyła na czwartym miejscu, a jej partner Grzegorz Hyży przegrał dopiero w finale. To właśnie relacje w małżeństwie Hyżych stały się w pewnym momencie o wiele ciekawszą historią niż ich wokalne popisy.



Media rozpisywały się o rywalizacji małżonków oraz zwracały uwagę na coraz gorsze stosunki między nimi. W końcu w lipcu 2013 roku potwierdzono rozwód pary.

Kariera solowa Mai Hyży również przebiegała w cieniu jej męża. W czasie, gdy Grzegorz podbijał listy przebojów m.in. z utworem "Na chwile" (z płyty "Z całych sił" nagranej z Tabbem), wokalistka miała spore problemy, aby przebić się ze swoją muzyką.

W 2015 roku ukazał się jej debiutancki album "W chmurach", który okazał się spektakularną porażką wydawniczą (po premierze płyta nie trafiła nawet do pierwszej 50 najlepiej sprzedających się wydawnictw w Polsce).

Piosenką "Błysk (Skin)" Maja Hyży przypomina się muzycznie.

"Gdybym miała jednym słowem opisać ten utwór - byłaby to 'lekkość'. Lekkość i spontaniczność, która jest tak pomocna w codziennym życiu ale także w podejściu do szczęścia i miłości. Wiąże się z tym także tytuł singla - 'Błysk (Skin)' - bo chodzi o błysk w oku kochanków, ale też o przypomnienie, jak błyskawiczne wszystko przemija" - podkreśla wokalistka.

Za tekst piosenki odpowiada Małgorzata Uściłowska, na własną karierę wokalną pracująca pod pseudonimem Lanberry. Z kolei jako współautorzy muzyki podani są Małgorzata Uściłowska, Jakub Krupski, Krzysztof Morange, Michał Głuszczuk i pracujący przy debiutanckiej płycie Mai producent Piotr Siejka (m.in. Lanberry, Katarzyna Cerekwicka, Edyta Górniak, Ola Nizio).



Za reżyserię teledysku odpowiadają Adrian Choduń i Jakub Obuch.