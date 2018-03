​Eurowizja 2018: Lukas Meijer i Margaret w duecie

Do zaskakującego spotkania doszło podczas wywiadu dla jednego z eurowizyjnych blogów - reprezentujący Polskę (razem z Gromee'em) wokalista Lukas Meijer zaśpiewał z Margaret piosenkę "Light Me Up", z którą wystąpi w Lizbonie podczas 63. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Margaret walczy o udział w Eurowizji w barwach Szwecji AKPA

Przypomnijmy, że w sobotę (3 marca) decyzją jury i telewidzów krajowe eliminacje do Eurowizji wygrał producent Gromee wspierany przez pochodzącego ze Szwecji wokalistę Lukasa Meijera z piosenką "Light Me Up".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gromee o awansie na Eurowizję: Obiecuję, że zrobimy wszystko, by dobrze wypaść w Lizbonie TV Interia

Tego samego dnia w koncercie drugiej szansy awans do finału Melodifestivalen wywalczyła polska wokalistka Margaret. Melodifestivalen to wielostopniowy konkurs mający wyłonić reprezentanta Szwecji na Eurowizję.

Nasza rodaczka bierze udział w eliminacjach z utworem "In My Cabana". Czy uda się jej wywalczyć bilet do Lizbony, dowiemy się w sobotę (19 marca) podczas koncertu finałowego.

Lukas Meijer i Margaret spotkali się razem podczas wywiadów dla eurowizyjnego serwisu wiwibloggs. Prowadzący namówił swoich rozmówców, by razem zaśpiewali swoje eurowizyjne piosenki - "Light Me Up" i "In My Cabana".

Na razie opublikowano tylko fragmenty tych duetów - na zakończenie wywiadów.



Wideo Gromee feat. Lukas Meijer "Light Me Up" | Eurovision 2018 Poland (Interview)

Wideo Margaret "In My Cabana" | Melodifestivalen 2018 Finals (Interview)

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 8 i 10 maja (półfinały) oraz 12 maja (finał). Do finału awansuje po 10 przedstawicieli z każdego półfinału. Polska wystąpi w drugim półfinale.



Clip Gromee Light Me Up ft. Lukas Meijer